Предотвращено покушение на патриарха Грузии
Автор: По материалам СМИ. 22.02.2017 09:03
Прокуратура Грузии сообщила в понедельник о задержании священника Георгия Мамаладзе, обвиняемого в подготовке убийства «священнослужителя высокой иерархии». Как сообщает РИА «Новости», следствие полагает, что задержанный планировал доставить отравляющее вещество цианид в Берлин, где в данный момент находится на лечении католикос-патриарх Илия II.
Прокуратуре Грузии в начале февраля стало известно о намерении отца Георгия Мамаладзе за деньги добыть опасное ядовитое вещество — цианид. Однако доставить купленный яд в Германию ему не удалось, так как священник был задержан в результате спецоперации в Тбилисском международном аэропорту. При обыске багажа задержанного был изъят цианид натрия, а в квартире Мамаладзе было изъято огнестрельное оружие.
http://maxala.org/skandali/49697-predotvrascheno-pokushenie-na-patriarha-gruzii.html
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