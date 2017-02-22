Предотвращено покушение на патриарха Грузии

Автор: По материалам СМИ. 22.02.2017 09:03

Прокуратура Грузии сообщила в понедельник о задержании священника Георгия Мамаладзе, обвиняемого в подготовке убийства «священнослужителя высокой иерархии». Как сообщает РИА «Новости», следствие полагает, что задержанный планировал доставить отравляющее вещество цианид в Берлин, где в данный момент находится на лечении католикос-патриарх Илия II.

Прокуратуре Грузии в начале февраля стало известно о намерении отца Георгия Мамаладзе за деньги добыть опасное ядовитое вещество — цианид. Однако доставить купленный яд в Германию ему не удалось, так как священник был задержан в результате спецоперации в Тбилисском международном аэропорту. При обыске багажа задержанного был изъят цианид натрия, а в квартире Мамаладзе было изъято огнестрельное оружие.

http://maxala.org/skandali/49697-predotvrascheno-pokushenie-na-patriarha-gruzii.html

Оставить комментарий

РЕКОМЕНДАЦИИ К РАЗМЕЩЕНИЮ КОММЕНТАРИЕВ:
1) Не употребляйте ненормативную лексику.
2) Не оскорбляйте автора статьи или авторов комментариев.
3) Не размещайте в поле комментария статьи других авторов или ссылки на них.
4) Комментируя статью, не отклоняйтесь от ее тематики, не вступайте в перепалку с собеседниками.
5) Не размещайте в комментариях рекламную информацию.
6) Не допускайте в комментариях разжигания межнациональной розни.
ПРИМЕЧАНИЯ:
- Авторы публикаций не вступают в переписку с комментаторами и не обсуждают собственные с материалы.
- Редакция не несет ответственности за содержание комментариев.

АДМИНИСТРАЦИЯ САЙТА ПРЕДУПРЕЖДАЕТ – категорически запрещено обсуждать в форуме политику редакции или действия модератора, а так же распространять личные сведения о сотрудниках редакции и владельцах сайта.

CAPTCHA изображение
*

«
  • Белый Парус
  • место для вашей рекламы

  • БИЗНЕС ПРЕСС

    • АСТРОЛОГИЧЕСКИЙ ПРОГНОЗ

      horo_1На эту неделю с 20 по 26 февраля. Какие события наиболее вероятны в ближайшие дни? К чему вам стоит подготовиться? Чего избегать, к чему стремиться? Ответы на эти вопросы вы найдете в Еженедельном общем гороскопе. Подробнее

  • место для вашей рекламы
  • место для вашей рекламы
  • место для вашей рекламы

  • КУРСЫ ВАЛЮТ НБКР

    ВалютаКурс НБКР
    Доллар США69.1054
    Евро73.5834
    Российский рубль1.1990
    Казахский тенге0.2167

     

     