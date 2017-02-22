Знаменитый хоккеист Павел Буре отказался от гражданства США

Автор: По материалам СМИ. 22.02.2017 09:02

В активе «Русской ракеты» 12 лет выступлений за клубы Национальной хоккейной лиги.

Знаменитый в прошлом советский и российский хоккеист Павел Буре, много лет выступавший за клубы НХЛ, отказался от американского гражданства. Соответствующая информация содержится в отчете Министерства финансов Соединенных Штатов, сообщает RT.

На вопрос о том, действительно ли это так и чем было вызвано такое решение, 45-летний заслуженный мастер спорта СССР ответил: «Я не уверен, что буду с вами это обсуждать».

Но позже «Коммерсанту» удалось всё же пообщаться с ним.

- От американского гражданства я отказался еще год назад, поэтому это не новость сегодняшнего дня, — признался изданию Буре. — На протяжении последних 25-ти лет я всегда говорил, что я — русский человек, что я люблю свою страну, люблю Москву, и всегда хотел жить только здесь. У меня появилась семья, родились дети, я вообще постоянно живу в Москве и практически перестал ездить в Штаты.

Бывший хоккеист рассказал, что в США он ездил только на работу и «запасные аэродромы никогда не строил».

- Я один из немногих, кто даже в начале 1990-х всегда был здесь, — отметил Павел. — Я давно не играю в хоккей, поэтому необходимость в гражданстве отпала сама собой. При всех плюсах и минусах нашей страны это моя страна, и своих детей я собираюсь растить и воспитывать только здесь.

Свою карьеру Буре, родившийся в Минске, начал в 1987 году в составе ЦСКА. С 1991-го по 2003-й он играл в Национальной хоккейной лиге, защищая цвета «Ванкувер Кэнакс», «Флорида Пантерз» и «Нью-Йорк Рейнджерс». Всего за океаном в активе «Русской ракеты», как звали нашего спортсмена в Северной Америке, 702 матча, в которых он забросил 437 шайб и сделал 342 результативные передачи, набрав, таким образом, 779 очков.

Продлить свой игровой век Павлу помешали травмы. За свои заслуги перед главным зимним игровым видом спорта он был включен в Зал славы Международной федерации хоккея (ИИХФ) и Зал хоккейной славы (в обоих случаях — в 2012 году).

Буре является серебряным (1998) и бронзовым (2002) призером Олимпийских игр и чемпионом мира-1990.

Ранее о своем желании получить российское гражданство и выступать за нашу сборную заявил известный австралийский велогонщик Шейн Перкинс.

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