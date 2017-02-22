Автор: По материалам СМИ. 22.02.2017 09:00

Шон Спайсер подчеркнул, что президент не упустит шансы извлечь пользу для США.

Спикер Белого дома Шон Спайсер сообщил, что Дональд Трамп заинтересован в «сделке» с Россией в сфере борьбы с терроризмом и экономики.

- Он (Трамп — ред.) ясно сказал, что, если он сможет добиться сделки с Россией, что пытались сделать несколько последних администраций, то он так и поступит, а если не сможет — то не поступит, — сказал Спайсер. — Но он попытается. Я думаю, его успех как бизнесмена и переговорщика нужно рассматривать как позитивный знак, что он способен это сделать.

Он добавил, что если получится найти точки пересечения в вопросах борьбы с ИГИЛ (запрещенная в России террористическая организация) и экономического сотрудничества, то Трамп обязательно воспользуется шансом.

- Если это в интересах США, он добьется сделки, — подчеркнул Спайсер.

Во время предвыборной кампании Дональд Трамп неоднократно заявлял, то хотел бы наладить отношения с Россией, однако люди, которых он назначил на ключевые посты, настроены не столь дружелюбно. В частности, глава Пентагона Мэттис заявлял, что о снятии антироссийских санкций пока не может быть и речи, а диалог с Москвой НАТО должно вести с позиции силы.