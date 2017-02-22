Автор: По материалам СМИ. 22.02.2017 08:58

Если же говорить о текущем годе, то, например, экономической стабильности соседней стране ждать не стоит — она сильно разорена войной, и в ней царит разруха.

Триумфатор популярного телешоу «Битва экстрасенсов» Виталий Гиберт дал прогноз по поводу будущего Украины, и он получился весьма неутешительным.

Уроженец Санкт-Петербурга, которому ровно через месяц исполнится 29 лет, участвовал в одиннадцатом сезоне программы, выходящей на телеканале ТНТ, в 2011 году. В финале он одержал безоговорочную победу, получив 91,4 процента голосов. Между прочим, это наилучший показатель за все 17 прошедших на данный момент сезонов!

Несмотря на то, что один из самых позитивных участников этих состязаний магов является приверженцем теории многовариантности будущего и способности людей его, будущее, самостоятельно моделировать силой мысли, сказать что-либо положительное в отношении нашей соседки у него не слишком получилось.

Все-таки одно дело — это способность отдельного человека влиять на свою дальнейшую судьбу, и совсем другое — будущее целого государства, о котором у каждого его жителя свои представления. Поскольку на Украине в последние годы существует тенденция к распространению идей нацизма и фашизма, то у большинства граждан страны представления о процветании страны связаны именно с этим. Именно негативные мысли тысяч приверженцев фашизма оказывают необратимое влияние на ее будущее.

- Эта страна не погрузилась в пучину хаоса только благодаря тому, что на Украине есть люди, которые представляют будущее Незалежной позитивно, — считает Виталий. — Они мечтают о хорошем: люди говорят на русском языке, если им так хочется, Степана Бандеру никто не славит, все нацисты — в тюрьмах, там же — олигархи, продавшие и разворовавшие страну. Президент, конечно же, не (Петр) Порошенко, а кто-то из лидеров ЛДНР (Луганской и Донецкой Народных Республик — прим. ред.).

По словам мага, изменить нынешнюю ситуацию можно, но сложно, сообщает «ПолитРоссия».

- Для этого в стране должна не только поменяться действующая власть, — говорит он. — Люди тоже должны измениться: перестать ждать халявы от Евросоюза, воровать, обманывать, устраивать на улицах городов настоящую сатанинскую вакханалию с горящими факелами и поклонением Степану Бандере. На Украине, к сожалению, есть люди, которым хочется, чтобы страна стала фашистским государством. Они-то и мешают ее процветанию!

Надеяться на то, что военный конфликт в Донбассе закончится уже в 2017 году, лучше не стоит, полагает экстрасенс.

- Вероятность этого очень мала, — уверен он. — Однако есть в бесконечной войне и позитивный момент — она делает молодые народные республики только крепче. Поэтому чем дольше будет продолжаться война с Донбассом, тем сложнее Украине будет его победить.

И самое главное то, что этот военный конфликт не закончится победой Украины над Донбассом — это на все 100 процентов.

- Незалежной, армия которой будет вымотана в кровопролитных боях, все-таки придется пойти на уступки Донбассу и начать мирные переговоры, — говорит Виталий. — Более того, у Украины будет только один вариант завершения войны: сначала — соблюдение Минских соглашений, а потом переговоры с Донбассом.

По мнению эзотерика и мистика, мир в соседней стране возможен только в одном случае — украинское правительство пойдет на выполнение всех требований ДНР и ЛНР, и даст молодым республикам возможность жить и развиваться так, как сам народ Донбасса считает для себя правильным.

- Экономической стабильности в 2017 году Украине ждать тоже не стоит — страна разорена войной, разрухой, — заключает Гиберт. — Поэтому население Незалежной продолжит нищать и в течение текущего года. Изменение жизни к лучшему, улучшение уровня благосостояния ожидаются только после воцарения мира в Донбассе.