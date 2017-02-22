Автор: По материалам СМИ. 22.02.2017 08:57

Вопрос о сносе московских пятиэтажек и строительстве на их месте новых домов обсудил глава государства Владимир Путин с мэром столицы Сергеем Собяниным.

Снести пятиэтажные дома и на их месте построить новое жилье – такое задание получил мэр Москвы Сергей Собянин от президента России Владимира Путина. Данное решение глава государства назвал самым правильным, ссылаясь на настроения москвичей переехать в новые благоустроенные квартиры.

Вопрос со сносом так называемых «хрущевок» обсуждался в ходе встречи Путина с Собяниным. Президент подчеркнул, что данный вопрос заключается «в возможностях столицы, в бюджетных возможностях, в возможностях привлечения инвесторов и так далее». На что мэр столицы не стал скрывать, что проект потребует огромных финансовых ресурсов.

- Мы знаем, с чем сталкиваемся. Когда проводили снос первой серии этих пятиэтажек, по масштабу он гораздо меньший, требовались просто неимоверные усилия. Многие инвесторы, которые подвизались, просто разорились на этих проектах, — цитирует ТАСС Собянина.

Градоначальник заверил Путина в том, что у мэрии есть запас прочности и финансовые возможности для этого, но оговорился при этом. Собянин, в частности, назвал проблемы, связанные с нормативным регулированием данного процесса. Речь, в частности, идет о законодательстве по сносу аварийных домов, в котором есть неурегулированность.

- Есть варианты сноса в соответствии с гражданско-правовыми сделками, по сути дела, это коммерческий снос, там рыночный выкуп и так далее. Ни то, ни другое в этой ситуации не применимо. В результате мы и как аварийные их не можем сносить, и как ветхое не можем ремонтировать, капитально ремонтировать, — объяснил Собянин.

Ранее снос «хрущевок» производился по законам Москвы 90-х годов, но сегодня они устарели, уточнил Собянин. Мэр Москвы предложил подготовить соответствующий законопроект по изменению ряда старых нормативов и внести в Госдуму.

Мэр Москвы обещал снести все пятиэтажки в 2016 году, однако дома как стояли, так и стоят на месте.