На Западе узнали о «враждебном» сигнале Трампа европейским лидерам

Автор: По материалам СМИ. 22.02.2017 08:56

Советник президента США Стивен Бэннон тайно от всех провел встречу с послом Германии и передал «враждебный» сигнал руководству Евросоюза, пишет Reuters.

«Ущербной конструкцией» назвал Европейский союз советник президента США Стивен Бэннон в разговоре с послом Германии Питером Виттигом. О якобы тайной встрече Бэннона и Витттига агентству Reuters сообщил источник, знакомый с содержанием переговоров.

Кроме того, агентство утверждает, опять же со слов неназванного источника, что советник президента США Дональда Трампа анонсировал дипломатическому представителю европейского государства  «враждебный» курс американского правительства по отношению к ЕС. В то же время источник сразу же делает вывод, что Белый дом не имеет представления, какие серьезные последствия будет иметь развал Европы.

У экспертов вызвала большие сомнения достоверность данной информации, если учесть, что «тайная» встреча произошла за неделю до визита вице-президента США Майка Пенса в Европу. А ведь в ходе своей поездки на всех встречах Пенс заверял руководство Евросоюза в том, что США остаются их «верным другом», поскольку они «объединяют общее наследие, общие ценности и общую цель укрепления мира».

В свою очередь официальный представитель Белого дома подтвердил агентству информацию о встрече американского советника с германским послом, но пояснил, что она длилась три минуты, так что стороны успели только обменяться приветствиями. У экспертов сложилось мнение, что Reuters сознательно нагнетает обстановку в отношениях ЕС и США, вливаясь в общий поток СМИ, выступающих против президента Дональда Трампа.

В США и Европе  постоянно пытаются  «подловить» нового президента за прямолинейные и резкие высказывания. Так, госсекретарь Джон Керри посчитал вмешательством во внутренние дела Германии заявление Трампа о том, что Ангела Меркель совершила ошибку, впустив в страну множество мигрантов. А президент Франции Франсуа Олланд заявил, что американский президент не должен вмешиваться в дела ЕС, и что Европа обойдется без этих рекомендаций.

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