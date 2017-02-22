В Узбекистане вводится в обращение 10-тысячная купюра
Автор: По материалам СМИ. 22.02.2017 08:50
Вскоре в Узбекистане введут в обращение самую крупную купюру номиналом в 10 тысяч сумов. Дизайн банкноты уже утвержден решением Сената Олий Мажлиса, сообщают местные СМИ.
Согласно документу эскиз новой купюры уже передан в Центральный банк республики. В ближайшее время начнется производство 10-тысячных банкнот.
На данный момент самой крупной купюрой в Узбекистане считается 5 тысяч сумов. Эти денежные билеты Центробанк Узбекистана выпустил в обращение 1 июля 2013 года.
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