Ташкент 20 февраля отказался принять рейс из Душанбе. Это был первый запланированный регулярный рейс по этому маршруту. Как сообщалось, полеты должны были совершать авиакомпании «Узбекистан хаво йуллари» и «Сомон Эйр».

В заявлении таджикской компании вина за произошедшее возложена на узбекскую сторону. В заявлении, в частности, говорится: «10 февраля на переговорах в Ташкенте «Сомон Эйр» было вручено разрешение на осуществление полетов в Ташкент с 20 февраля. Однако в указанный день «Сомон Эйр» получила сообщение из Ташкента о запрете на выполнение полета».

В пресс-центре узбекской авиакомпании сообщили, что по договоренности, «Сомон Эйр» должна была направить в адрес узбекского перевозчика документы за несколько дней до даты первого регулярного рейса, однако этого сделано не было.

Авиасообщение между Таджикистаном и Узбекистаном было прервано в 1992 году.