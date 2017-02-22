Алишер Рустамов, коммерческий директор и другие ответственные лица таджикской авиакомпании «Сомон Эйр» отстранены от должностей из-за не состоявшегося первого за последние 25 лет рейса по маршруту Душанбе–Ташкент.
Ташкент 20 февраля отказался принять рейс из Душанбе. Это был первый запланированный регулярный рейс по этому маршруту. Как сообщалось, полеты должны были совершать авиакомпании «Узбекистан хаво йуллари» и «Сомон Эйр».
В заявлении таджикской компании вина за произошедшее возложена на узбекскую сторону. В заявлении, в частности, говорится: «10 февраля на переговорах в Ташкенте «Сомон Эйр» было вручено разрешение на осуществление полетов в Ташкент с 20 февраля. Однако в указанный день «Сомон Эйр» получила сообщение из Ташкента о запрете на выполнение полета».
В пресс-центре узбекской авиакомпании сообщили, что по договоренности, «Сомон Эйр» должна была направить в адрес узбекского перевозчика документы за несколько дней до даты первого регулярного рейса, однако этого сделано не было.
Авиасообщение между Таджикистаном и Узбекистаном было прервано в 1992 году.