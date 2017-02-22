Автор: Админ . 22.02.2017 06:40

Автор — Тюрк

Начну из далека. Моя семья не была так сказать сильно религиозной, отец не когда не читал намаз, но каждый четверг согласно традиций, собственноручно готовил плов, и после еды читал молитву по умершим предкам, что бы в будущем я следовал этой традиций, отец научил меня читать суры Аль-Фатиха и Аль-Ихляс, в остальном же наша семья придерживалась тех обычаев и традиций которых придерживались все советские мусульмане.

Потом по мере взросления я как пионер, комсомолец все больше склонялся к атеизму. В дальнейшем я уже довольно четко придерживался той точки зрения что Бога нет, а религия это обман, придуманный богатыми что бы дурить голову бедным.

Но вот однажды в довольно нелегкий период жизни, я как у нас обычно водиться, согласно русской поговорке « Пока гром не грянет, мужик не перекреститься» решил обратиться к богу, стал посещать мечеть, после нескольких моих посещений, в мечете мне предложили выйти на три дня в даават, я согласился. Группа с которой я вышел в даават состояла из двенадцати человек, из трех так сказать профессиональных дааватчи и молодежи в основном студентов. В дальнейшем, когда я продолжал выходит в даават, я понял что группы так формируются специально, т.е в основе молодежь, под присмотром двух – трех опытных дааватчи.

Вообще мы приехали в мечеть , в первую очередь отключили все свои сотки, потом провели собрание на котором выбрали старшего группы, он распределил на три дня дежурства, по уборке помещения в котором мы жили, по приготовлению еды и т.д. Все эти три дня, полностью отрешившись от всех житейский забот, мы совершали пятикратный намаз, читали религиозные книги, вели споры на религиозные темы и т.д. И, честно говоря, после окончания даавата я ощутил себя довольно сильно морально отдохнувшим, потом я продолжил выходить в даават.

Кстати, благодаря этим выходам , я избавился от некоторых стереотипов, вот например я когда то тоже считал всех дааватчи, неопрятно и грязно одетыми, однако это не так, пророк Мухаммед очень тщательно относился к личной гигиене, и по этому по тем правилам которые он оставил, правоверный мусульманин должен не реже чем пять раз в день, тщательно чистить зубы, мыть руки, лицо, шею, уши, ноги, должен подмываться после посещения туалета, одевать чистую и опрятную одежду перед чтением намаза, и дааватчи довольно строго следуют этим правилам, иногда даже довольно фанатично.

Однажды мы попали в даават в одно село, там была довольно старая неотапливаемая мечеть, стояли сильные морозы, и на второй день почти все серьёзно простудились, большинство из нас по этой причине, полностью забили на все водные процедуры, а вот те четверо опытных дааватчи которые были среди нас несмотря не на что, как предписано по пять раз в день умывались, подмывались и т.д .

Ну, это к слову, вообщем выходя в дааваты, и будучи с детства довольно любопытным, я постоянно задавал вопросы, почему мы должны читать намаз на арабском языке, если Аллах нас создал то должен понимать язык каждого своего создания, почему нужно подражать в одежде арабам, почему обязательно нужно молиться именно в мечете а не дома, почему я должен ломая язык пытаться читать молитвы так как они звучать в оригинале на арабском, а не так как меня научил читать мой отец, и т.д

По причине таких вопросов меня всё чаще стали приглашать слушать проповеди различных приезжих проповедников арабов, пакистанцев, индийцев и т.д. были даже два русских. Вот эти проповеди меня и отрезвили, представите сидит себе этакий проповедник араб, пакистанец и т.д и этаким снисходительным тоном читает проповедь, безбожно перевирая исторические и реальные факты, а вокруг развесив уши сидят наши соотечественники и почтительно смотрят в рот этому новоявленному барону Мюнхгаузену. И самое страшное что в основном слушатели этих проповедей молодёжь, оно и понятно , у нас у людей так сказать советской эпохи были пионерские лагеря, комсомольские рабочие отряды, но потом когда государство пустило все это на самотёк, молодежь предоставленная сама себе, увлеклась всем западным, сейчас у нас в стране все западное вышло из моды, и пришла мода на всё арабское, одежда, музыка, имена и т.д

Но это не самое страшное, из своих посещений мечетей и выходов в даават, я понял главное что на много опаснее чем все эти хиджабы, бороды и т.д главное в другом, люди выходя в дааваты потихоньку начинают группироваться в мечетях по месту проживания, возникают джаматы — спаянный единый коллектив, в этих джаматах тем же молодым людям помогают найти нормальную работу, тем у кого материальные проблемы, выделяют деньги и т.д вообщем кажется занимаются хорошим делом, однако при определенных обстоятельствах такой вот джамат довольно быстро может превратится в единый спаянный военный отряд, а учитывая то что за большинством спонсорских денег выделяемых для так сказать сплочения всех братьев — мусульман стоят в основном арабы а за их спинами янкесы, не трудно представить к чему это может привести в будущем.

После того как я понял что не к чему хорошему исламизация нашей страны не приведёт, я стал задумываться, может будет лучше если в нашей стране официальной религией станет тенгранство, радноверие наших далеких предков. Сейчас многие народы, пересматривают свое отношение к старым верам, и зарождается мода на нео-язычество. Однако и тут оказалось все не просто, ведь вокруг тех религий которые являются основными на земле, большое количество людей делают свой бизнес, а значит они будут вкладывать деньги в то что бы у новых религий не было большого количества сторонников, ибо только так их бизнес будет и дальше процветать.

Соответственно новой-старой религий для того что бы у неё были многочисленные сторонники, нужны богатые спонсоры. И у зарождающихся по новой нео-языческих религий, довольно быстро нашлись такие спонсоры, и тенгрианство не исключение. Вот Ваш пример возрождения тенгрианства в Татарстане, там последователи тенгранства обратились к официальным властям с предложением построить в центре Казани храм Тенгри. А на следующий день во время пятничной проповеди в ряде мечетей столицы Татарстана имамы стали проповедовать о том, что тенгрианство является «ширком» идолопоклонство и мракобесием, наследием «эпохи джахилии» (т.е. языческого невежества, предшествовавшему принятию ислама.

Поняв, что просто так имамы свой позиций не сдадут, некоторые сторонники тенгрианства стали искать спонсоров, и нашли их в лице турков, которые решили подержать тенгрианцев, нее не потому что тенгрианство также является верой предков турков , а по тому же принципу что и арабы наших дааватчи, т.е проше говоря по принципу « кто заказывает музыку, тот девушку и танцует» .

И стали эти нео-тенгрианцы за деньги своих спонсоров, открыто толкать идей пантюркизма — мол объединимся братья тюрки под турецким знаменем, мол Мустафа Кемаль отец не только турков но всех тюркоязычных народов, ну а дальше больше, пошла открытая русофобия, к чему это может привести в стране являющееся субъектом Российской федераций, опять же догадается не трудно, особенно учитывая тот факт что русские нео-языческие организаций в свою очередь толкают пропаганду превосходства белого человека, и того что мол русские это чистые арий и т.д. и спонсоры за ними стоят, тоже далеко не добрые самаритяне.

Вообщем получается куда не кинь, всюду клин. В результате я пришел к выводу что нужно просто следовать дорогой своих предков, думаю они были довольно не глупыми людьми, раз сумели обычай и традиций трех разных религий зороастризма, тенгрианства и мусульманства объединить в одно целое.