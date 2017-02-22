Джааматы в любой момент могут превратиться в военные отряды

Автор: Админ . 22.02.2017 06:40

Автор — Тюрк

Начну  из далека. Моя  семья   не была  так  сказать сильно  религиозной,   отец    не  когда  не читал   намаз,   но  каждый  четверг  согласно традиций,  собственноручно  готовил  плов,  и  после  еды   читал  молитву   по  умершим  предкам,   что  бы  в  будущем  я  следовал  этой традиций,  отец  научил  меня читать  суры  Аль-Фатиха  и  Аль-Ихляс,   в  остальном же  наша  семья  придерживалась   тех  обычаев  и традиций  которых  придерживались   все  советские  мусульмане. 

Потом  по  мере взросления   я  как   пионер,  комсомолец   все  больше   склонялся   к  атеизму.  В  дальнейшем    я  уже  довольно  четко  придерживался  той  точки  зрения  что  Бога  нет,  а  религия  это  обман,  придуманный   богатыми   что бы   дурить  голову  бедным.

Но   вот  однажды  в  довольно  нелегкий  период  жизни,  я   как  у  нас  обычно  водиться,  согласно  русской  поговорке  « Пока гром  не грянет,  мужик  не  перекреститься»   решил   обратиться  к  богу,  стал  посещать  мечеть,  после  нескольких  моих  посещений,  в  мечете  мне  предложили  выйти   на  три дня  в  даават,  я  согласился.  Группа  с  которой  я  вышел в  даават   состояла  из двенадцати  человек,  из  трех  так  сказать  профессиональных  дааватчи   и  молодежи   в   основном  студентов.  В   дальнейшем,  когда  я   продолжал  выходит  в  даават,   я  понял   что   группы   так  формируются  специально,  т.е  в  основе  молодежь,  под  присмотром  двух – трех  опытных  дааватчи.

Вообще   мы  приехали  в  мечеть , в первую  очередь  отключили  все  свои  сотки,  потом   провели собрание  на котором  выбрали  старшего  группы,  он  распределил  на   три  дня  дежурства,  по  уборке  помещения  в  котором  мы жили,  по  приготовлению  еды и т.д.  Все  эти три  дня,  полностью  отрешившись  от  всех   житейский  забот,  мы  совершали  пятикратный  намаз,  читали  религиозные книги,  вели  споры  на  религиозные темы  и т.д.  И,   честно  говоря,  после  окончания  даавата    я   ощутил  себя  довольно  сильно  морально  отдохнувшим,   потом  я  продолжил  выходить  в  даават.

Кстати,  благодаря  этим  выходам ,  я  избавился  от  некоторых  стереотипов,   вот  например  я  когда  то  тоже  считал   всех  дааватчи,   неопрятно  и  грязно  одетыми,  однако  это  не так,  пророк  Мухаммед   очень   тщательно  относился   к  личной  гигиене,  и  по  этому   по  тем  правилам  которые  он  оставил,   правоверный  мусульманин   должен  не  реже  чем  пять  раз  в день,   тщательно чистить зубы,  мыть  руки, лицо, шею, уши, ноги,  должен  подмываться  после  посещения  туалета,   одевать  чистую  и  опрятную  одежду  перед  чтением  намаза,   и  дааватчи  довольно  строго следуют  этим  правилам,   иногда  даже  довольно  фанатично.

Однажды  мы   попали  в  даават   в  одно  село,  там была  довольно   старая  неотапливаемая   мечеть,  стояли  сильные  морозы,   и  на  второй  день  почти все  серьёзно  простудились,  большинство  из  нас   по  этой  причине,  полностью  забили  на  все  водные  процедуры,  а  вот   те  четверо   опытных   дааватчи  которые были  среди  нас   несмотря  не  на  что,  как  предписано  по  пять  раз  в день  умывались,  подмывались  и т.д .

Ну,  это  к  слову,  вообщем   выходя  в  дааваты,  и  будучи  с  детства  довольно  любопытным,  я  постоянно  задавал  вопросы,  почему  мы  должны  читать  намаз  на  арабском  языке,  если Аллах   нас  создал  то  должен  понимать  язык   каждого своего  создания,   почему  нужно  подражать  в  одежде   арабам,  почему   обязательно  нужно   молиться   именно  в  мечете  а  не  дома,  почему  я должен  ломая  язык  пытаться  читать  молитвы  так  как  они звучать  в  оригинале  на  арабском,  а  не так  как  меня  научил  читать  мой отец,  и т.д

По  причине таких  вопросов   меня   всё  чаще  стали   приглашать  слушать  проповеди    различных  приезжих   проповедников   арабов, пакистанцев,  индийцев  и т.д.  были  даже  два  русских.  Вот  эти  проповеди  меня  и  отрезвили,  представите  сидит  себе  этакий  проповедник  араб, пакистанец  и т.д   и  этаким   снисходительным  тоном читает  проповедь,  безбожно  перевирая   исторические  и  реальные   факты,  а  вокруг  развесив  уши   сидят  наши  соотечественники  и   почтительно  смотрят  в  рот  этому   новоявленному  барону  Мюнхгаузену.  И  самое страшное  что  в  основном  слушатели  этих проповедей  молодёжь, оно и  понятно ,  у  нас   у  людей  так  сказать   советской  эпохи   были  пионерские  лагеря,  комсомольские  рабочие отряды,   но  потом  когда  государство  пустило  все  это  на  самотёк,  молодежь   предоставленная   сама себе,  увлеклась   всем  западным,  сейчас  у  нас  в  стране   все   западное  вышло  из  моды,   и пришла   мода   на  всё  арабское,   одежда, музыка,  имена  и т.д

Но  это  не  самое  страшное,  из своих   посещений  мечетей  и  выходов  в  даават,  я  понял  главное  что  на  много  опаснее  чем  все эти  хиджабы, бороды  и т.д    главное в  другом,  люди  выходя  в  дааваты   потихоньку   начинают  группироваться  в  мечетях   по  месту проживания,  возникают    джаматы  —  спаянный  единый  коллектив,   в  этих  джаматах  тем  же  молодым   людям   помогают   найти  нормальную  работу,  тем  у  кого  материальные  проблемы,  выделяют  деньги  и  т.д     вообщем   кажется  занимаются   хорошим  делом,   однако   при  определенных  обстоятельствах  такой вот   джамат   довольно  быстро  может  превратится    в  единый  спаянный  военный  отряд,   а  учитывая   то   что  за  большинством  спонсорских  денег  выделяемых   для  так   сказать  сплочения  всех братьев —  мусульман   стоят    в  основном   арабы  а   за   их   спинами  янкесы,  не трудно  представить  к  чему  это  может  привести   в  будущем.

После  того  как  я  понял  что  не  к  чему  хорошему  исламизация  нашей  страны  не  приведёт,  я  стал  задумываться,  может  будет  лучше  если  в  нашей  стране   официальной  религией  станет  тенгранство,   радноверие   наших далеких  предков. Сейчас   многие  народы,  пересматривают  свое  отношение  к старым  верам,  и зарождается  мода   на   нео-язычество.  Однако и тут  оказалось  все  не просто,   ведь  вокруг  тех   религий  которые  являются  основными  на  земле,  большое  количество   людей   делают  свой бизнес,   а  значит  они  будут  вкладывать  деньги  в  то  что бы   у  новых  религий  не было  большого количества  сторонников,    ибо  только так  их  бизнес  будет  и дальше  процветать.

Соответственно  новой-старой  религий  для  того  что бы  у  неё были  многочисленные  сторонники,  нужны  богатые  спонсоры.  И   у зарождающихся  по  новой   нео-языческих   религий, довольно  быстро  нашлись  такие спонсоры,   и  тенгрианство не исключение. Вот  Ваш  пример   возрождения  тенгрианства  в  Татарстане,  там   последователи  тенгранства  обратились  к  официальным  властям  с предложением построить в центре Казани храм Тенгри. А  на  следующий день   во время  пятничной проповеди  в  ряде мечетей столицы Татарстана имамы  стали  проповедовать    о том, что  тенгрианство  является «ширком» идолопоклонство и мракобесием, наследием «эпохи джахилии» (т.е. языческого невежества, предшествовавшему  принятию  ислама.

Поняв,   что   просто  так   имамы  свой  позиций  не сдадут,  некоторые сторонники  тенгрианства  стали  искать  спонсоров,  и  нашли  их  в  лице  турков,  которые  решили  подержать   тенгрианцев, нее   не  потому  что  тенгрианство   также  является  верой  предков  турков ,  а  по  тому же принципу  что  и арабы  наших  дааватчи,   т.е  проше  говоря    по  принципу « кто  заказывает музыку, тот  девушку  и  танцует» .

И  стали эти  нео-тенгрианцы    за  деньги   своих  спонсоров, открыто  толкать  идей  пантюркизма  —  мол  объединимся  братья  тюрки   под   турецким  знаменем,  мол  Мустафа  Кемаль  отец  не только турков   но всех  тюркоязычных  народов,  ну  а  дальше  больше,  пошла  открытая  русофобия,  к  чему  это  может   привести   в  стране  являющееся  субъектом  Российской  федераций,  опять  же  догадается  не трудно,  особенно  учитывая  тот  факт  что   русские  нео-языческие  организаций  в  свою  очередь  толкают  пропаганду  превосходства  белого  человека,  и  того   что  мол  русские  это  чистые  арий  и  т.д.    и  спонсоры   за  ними  стоят,  тоже далеко  не  добрые  самаритяне.

Вообщем  получается   куда  не кинь,  всюду  клин.  В  результате  я  пришел   к  выводу  что  нужно  просто    следовать  дорогой своих  предков,   думаю   они  были  довольно  не глупыми  людьми,  раз  сумели  обычай  и традиций  трех  разных религий   зороастризма,  тенгрианства   и  мусульманства    объединить  в  одно  целое.

Один комментарий на “Джааматы в любой момент могут превратиться в военные отряды”

  1. Штирлиц:
    22.02.2017 в 08:40

    Рахмат автору. Замечательное повествование. Действительно веру предков старательно вытесняют из жизни на всех уровнях. На всех.

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