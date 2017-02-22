Автор: Админ . 22.02.2017 06:42

Автор — Айнура Эсентурова

Человеку свойственно не замечать, то что есть и очень близко. Как порой мы не замечаем день, дневной свет, а видим только предметы, людей. Так и в Кыргызстане мы перестали замечать основное достижение страны за эти семь лет после апрельской революции. А между тем, спустя почти семь лет после апрельской революции власти в Кыргызстане удалось достичь главного – обеспечить политическую стабильность. Оппоненты могут возразить, что нет стабильности, до сих пор идут политические схватки, различные скандалы. Увы, это достаточно ошибочный подход, стабильность надо отличать от застоя, застывшего состояния, политическая стабильность как раз и обеспечивается взаимодействием всех политических сил. Это так называемое динамическое равновесие, равнодействие всех сил.

Достижение политической стабильности было непростой задачей для страны, где всего за пять лет дважды менялась власть, где никогда ранее не проводились прозрачные выборы, где президенты могли продлевать себе срок, манипулируя законами, где политические силы привыкли решать вопросы исключительно митингами.

Одной из главных задач после апреля 2010 года и выборов главы государства в 2011 году для руководства страны стало возвращение доверия политических групп и населения к выборам, как важнейшему фактору обеспечения стабильности, ухода от уличной демократии, грозящей перерасти в охлократию, к реальной состязательной борьбе партий и кандидатов.

В декабре 2012 года Нацсоветом по устойчивому развитию, который возглавляет президент Алмазбек Атамбаев, в Кыргызстане была принята Национальная стратегия устойчивого развития на 2013 – 2017 годы, и одной из важнейших задач документа было совершенствование избирательной системы, проведение выборов с использованием технологий биометрической идентификации избирателей и автоматического подсчета голосов.

В самом начале при подготовке документа мало кто верил, что такое возможно, что в стране когда-нибудь пройдут честные и прозрачные выборы, без подтасовок и вбросов бюллетеней, что результаты голосования не будут подвернуты сомнению и их признают международные наблюдатели. Но, несмотря на весь скепсис, страна пришла к этому. В октябре 2015 года 14 политических партий от центристских до оппозиционных принимали участие в выборах, шесть из них прошли в Жогорку Кенеш. Причем никто, даже пропрезидентская партия СДПК, не получил подавляющего большинства мандатов. Итоги выборов 2015 года впервые в современной истории Кыргызстана не стали поводом для потрясений в стране, и все политические дискуссии действительно приобрели цивилизованные формы.

Как нельзя лучше процесс совершенствования системы и свободного волеизъявления проиллюстрировали итоги конституционного референдума в декабре 2016 года. На участки для голосования пришло 42 % избирателей, может это не такой уж большой, но зато реальный показатель, полученный настоящим подсчетом. И даже то, что власти не пытались «подрисовать цифры» по такому судьбоносному решению и дали возможность агитировать «За» и «Против» поправок говорит о том, что власть и президент доверяют своему населению, о том, что стана сделала реальный шаг вперед по обеспечению свободы голосования. Избирательные процедуры будут и далее совершенствоваться, чтобы предстоящие президентские выборы показали, что в Кыргызстане реально обеспечить передачу и преемственность власти мирным путем, а это и есть залог доверия ей со стороны населения.

Но не только процесс совершенствования избирательной системы обеспечил стабильность республике. Борьба с коррупцией, как и честные выборы, проведение судебной реформы, было одним из знаковых обещаний после революции 2010 года, важной составляющей предвыборной кампании президента Атамбаева в 2011 году и задачей страны, обозначенной в НСУР. И тут факты говорят сами за себя: с 2012 года по коррупционным преступлениям в Кыргызстане было возбуждено 6915 уголовных дел и обвинения предъявлены 6695 ответственным лицам. Круг тех, кому предъявлены обвинения в коррупции не ограничивается подставными утками — мелкими клерками. Среди тех, кто был привлечен к ответственности за коррупцию — шесть депутатов парламента, 38 судей, 535 руководителей госорганов. Реально, в стране не остается неприкасаемых. На борьбу с коррупцией есть реальная политическая воля и поддержка общества, и действия государства в данном направлении подтверждаются экспертами Transparency International, где в рейтинге по индексу восприятия коррупции Кыргызстан оценивается положительно. С 2012 года страна в таблице и поднялась со 154 места на 123. Но, в целом, задачей на сегодняшний день является еще большее улучшение позиций, дальнейшее выявление коррупционных рисков и проведение реформ.

Обеспечение политической стабильности в Кыргызстане позволило перейти к более действенным мерам по обеспечению безопасности, что также является важной составляющей частью плана по развитию страны до 2017 года. В течение последних лет в республике проводится реформа Вооруженных Сил, совершенствуется система охраны границы, принимаются меры по социальному обеспечению сотрудников силовых ведомств и правоохранительных органов. Внимание государства к тем, кто обеспечивает безопасность его граждан, привело к очевидным результатам. По данным Национального статистического комитета, ежегодно измеряемый индекс доверия к правоохранительным органам в 2012 году имел отрицательное значение, но к 2015 достиг довольно высоких положительных результатов, количество инцидентов на границе серьезно сократилось, молодые люди хотят идти служить в армию.

За последние годы Кыргызстан действительно добился серьезного продвижения по многим направлениям – ведется работа по формированию общегражданской идентичности, пересмотрены основы этнической политики, созданы механизмы предотвращения конфликтов, почти вся страна имеет доступ к Интернету, а переход на цифровое вещание дал возможность жителям всех регионов, и, особенно приграничных, смотреть кыргызстанское ТВ. Была расширена география внешнеполитических контактов, произошло серьезно увеличение бюджета, который сохранил свою социальную ориентированность.

Государство сделало все возможное, чтобы была обеспечена энергетическая независимость, всего за три года в республике было построена ЛЭП с севера на юг, что создало возможность бесперебойной поставки электроэнергии населению, независимо от воли соседей. До 2025 года страна будет полностью газифицирована, будет улучшена дорожная сеть, отремонтированы стратегические трассы. И это реальные результаты жизни страны за неполные 7 лет, прошедшие с апреля 2010 года и за неполные 6 лет с момента президентских выборов.

Если оглянуться назад, в 2010-2011 годы, то становится понятно, как много пережил Кыргызстан за последнее время, как много задач было решено. Понятно, что мы уже не будем прежними, нас не свернуть с того пути, который был обретен почти 7 лет назад. Но впереди надо сделать еще один важнейший шаг – вслед за политической стабильностью обеспечить устойчивый экономический рост. Запас прочности страна накопила большой. Теперь надо реализовать накопленный потенциал, использовать все имеющиеся преимущества и не растерять все это в политической борьбе.