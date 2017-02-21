В Эстонии смеются над своим президентом, которого не узнали в Мюнхене

Автор: По материалам СМИ. 21.02.2017 19:33

В Прибалтике предметом насмешек одних и обиды других стал случай, имевший место
в ходе панельной дискуссии на Мюнхенской конференции по безопасности, сообщает
«Sputnik Эстония». Редактор британской газеты Financial Times Филипп Стивенс,
являвшийся ведущим этой дискуссии, вогнал в краску Керсти Кальюлайд, не признав
в ней президента Эстонии

В ходе конференции Кальюлайд подняла руку, чтобы
задать вопрос присутствующим. Филипп Стивенс не узнал в ней главу государства и
попросил ее представиться. «Вот эта леди хочет задать вопрос… Было бы хорошо,
если бы вы сказали, кто вы и кого вы представляете», — сказал Стивенс. «Спасибо,
я Керсти Кальюлайд, президент Эстонии», — ответила та. Многие отметили, что
поскольку в конференции, которая проходит с 17 по 19 февраля, в этом году
принимают участие более 30 глав государств и правительств и свыше 80 министров
обороны, немудрено что глава маленького прибалтийского государства осталась
неузнанной. Впрочем, выступавшую на той же дискуссии литовского президента Далю
Грибаускайте Стивенс опознал безошибочно, информирует «Лента.ру».

Данный конфуз, как считают в Эстонии, нанес урон имиджу прибалтийского государства,
информирует Baltnews.ee. В связи с этим представители таллинского юридического
бюро Vesterinen Partnerid посоветовали Кальюлайд впредь на международных
встречах обязательно ходить с нагрудной биркой-бейджиком «Я — президент Эстонии,
меня зовут Керсти Кальюлайд» и всегда представляться перед тем, как она пожелает
задать какой-либо вопрос. «А то мало ли какой еще конфуз может с ней случится?
Штраф за парковку выпишут или нахамят в очереди. Наших деревенских
представителей ведь мало кто знает в мире», — предупреждают эстонские юристы.

Один комментарий на “В Эстонии смеются над своим президентом, которого не узнали в Мюнхене”

  1. Alina:
    21.02.2017 в 22:46

    Не над президентом смеяться надо, а над Евросоюзом . Вот тебе и объединённая Европа)))

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