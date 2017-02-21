Автор: По материалам СМИ. 21.02.2017 19:31

Слова Алмазбека Атамбаева, сказанные в интервью телеканалу Euronews, были адресованы не Казахстану и не России, а европейской аудитории. Так считают опрошенные Tengrinews.kz казахстанские политологи. Координатор проектов по внешней политике ИМЭП Аскар Нурша считает, что в данном конкретном случае Атамбаев адресовал свое высказывание не Казахстану и не России, а именно европейской аудитории.

Основной посыл президента соседней страны, скорее всего, заключался в том, что Кыргызстан, несмотря на то, что является членом ЕАЭС, остается открытым и для диалога с ЕС. «Смысл фактически был показать, что не все устраивает Бишкек в ЕАЭС. И это некий элемент многовекторной политики. Это не нам было адресовано. Конечно, Атамбаев высказал определенные нотки недовольства, но в целом внутри ЕАЭС постоянно идет торг за лучшие торговые условия. В Кыргызстане уже объявили дату очередных президентских выборов. На Атамбаева смотрят как на уходящего президента. Поэтому в таких условиях Атамбаев хочет остаться в истории Кыргызстана как лидер страны, которая последовательно отстаивает свои экономические интересы», — видит ситуацию Нурша.

Политолог считает, что СМИ не стоит сильно раздувать неосторожное высказывание президента соседней страны. Если же попробовать увидеть тенденцию в возникающих разногласиях внутри ЕАЭС, имея в виду частые демарши Лукашенко, то здесь Нурша отмечает, что бурная риторика характерна для российско-белорусских отношений на протяжении десяти лет. В целом же угрозы союзу эксперт не видит. Нурша считает, что прозвучавший тезис о блокаде не соответствует ситуации. И это не связано с политикой Казахстана. «Другие страны, с которыми граничит Казахстан в регионе, ни о какой блокаде не говорят. Кроме того, по определению границы Кыргызстана с соседними странами в 2010 году нормами Таможенного союза не регулировались и были открытыми. Поэтому речь идет не о блокаде, а чисто об экономических интересах», — резюмировал Нурша. Политолог Талгат Исмагамбетов же посетовал на то, что истинную цель высказывания Атамбаева можно понять, хорошо зная контекст.

По сути, президент Кыргызстана сказал только о том, какие проблемы возникли у страны, когда она была вне экономического объединения. При этом можно сделать вывод, что он явно не всем доволен в ЕАЭС, но какие именно у него претензии — осталось за кадром. «Скорее всего, имелось в виду что-то конкретное, например, что какие-то товары не пропускают. Осталась какая-то недосказанность, наверняка не все было высказано. Может, журналист повернул не в то русло и обратился к прошлому, а не к тому, что происходит сейчас», — предположил Исмагамбетов. Вместе с тем политолог, как и предыдущий собеседник, обращает внимание на то, что все споры внутри ЕАЭС возникают как естественное стремление стран-участниц защитить свои интересы, которые не всегда пересекаются с интересами других. Был момент, когда интеграцию хотели максимально ускорить, но на сегодняшний день осталось много непродуманных моментов. Эксперт напомнил, что несколько лет назад российская сторона даже сделала заявление о том, что нужно готовиться к введению единой валюты.

Тем не менее, несмотря на разного рода противоречия, совершенно естественные, когда речь идет о союзе, в котором находятся пять государств и всем нужно договориться, Атамбаев сделал столь прямолинейное высказывание только сейчас. Политолог также считает, что это связано с внутриполитической ситуацией в Кыргызстане. «Не думаю, что идеи ЕАЭС во всех аспектах популярны в Кыргызстане. Безусловный плюс состоит в том, что свободно могут перемещаться трудовые мигранты, но то, что ограничение на продвижение товаров и услуг возникает, это, конечно, для них проблема. И вполне возможно, что это очень обеспокоило. Также учтем интересы предвыборной кампании», — отметил политолог.

Говоря о будущем ЕАЭС, Исмагамбетов сделал прогноз, что разного рода конфликты, вероятнее всего, будут случаться время от времени и дальше, но серьезной угрозы целостности союза они не создадут. «ЕАЭС опирается на договоренность верхов. Без детального принятия во внимание интересов разных социальных групп внутри интеграция будет идти, но бить по интересам этих групп. В какие-то моменты будет наблюдаться торможение, скорее всего. В любом случае статус-кво сохранится», — подытожил политолог.