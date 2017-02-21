В Москве кыргызстанец избил уроженца Сирии
Автор: Админ . 21.02.2017 19:28
Приезжий из Кыргызстана напал на уроженца Сирии в центре столицы России. Об этом сообщило агентство »Москва».
По словам представителей правоохранительных органов, драка произошла на улице Охотный Ряд. Имеющий российское гражданство 36-летний уроженец сирийского Алеппо получил перелом скулы со смещением и доставлен в НИИ Склифосовского.
Позднее оперативники задержали 23-летнего приезжего, в отношении него возбудили уголовное дело. Сейчас нападавший находится под подпиской о невыезде.
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понаехали тут сирийцы всякие))
От судьбы не убежищ, а наоборот прибежищ туда куда нужно!