Автор: Админ . 21.02.2017 18:53

Стало известно, что местный политический и культурный бомонд собирается объединиться. Вернее, уже начали. 17 марта в комплексе «Дасмия» состоялось первое заседание учредителей нового общественного объединения под названием Национальное собрание — Улуттук Кенеш. За его создание проголосовали такие известные аксакалы, как герои Кыргызстана, академики М. Мамакеев и М. Мамытов, бывшие государственные и общественные деятели, как А. Жумагулов, Т. Чынгышев, О. Ибраимов, Ж. Сааданбеков, представители научно-технической интеллигенции, бизнес-круги во главе с А. Салымбековым, народные писатели и артисты.

«Быть мостом между властью и народом, сказать свое справедливое слово, если даже оно кому-то не понравится» — таков, как они говорят, задачи минимума. В максимуме — хотят повлиять на текущие процессы, ставить наболевшие вопросы, которые накопились, и их открыто обсуждать, в конструктивном ключе сотрудничая с властями.

Как сообщили источники, устав объединения утвержден, в ближайших планах значится Общенациональный Курултай, куда приедут представители всех регионов, включая молодежные, женские организации, а также национальные диаспоры.