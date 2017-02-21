«Улуттук Кенеш». Кыргызский политический и культурный бомонд начал объединяться

Автор: Админ . 21.02.2017 18:53

Стало известно, что местный  политический и культурный бомонд собирается объединиться. Вернее, уже начали. 17 марта в комплексе «Дасмия» состоялось первое заседание учредителей нового общественного объединения под названием Национальное собрание — Улуттук Кенеш. За его создание проголосовали такие известные аксакалы, как герои Кыргызстана, академики М. Мамакеев и  М. Мамытов, бывшие государственные и общественные деятели, как А. Жумагулов,  Т. Чынгышев, О. Ибраимов, Ж. Сааданбеков, представители  научно-технической интеллигенции, бизнес-круги во главе с А. Салымбековым, народные писатели и артисты.

«Быть мостом между властью и народом, сказать свое справедливое слово, если даже оно кому-то не понравится» — таков, как они говорят, задачи минимума. В максимуме — хотят повлиять на текущие процессы, ставить наболевшие вопросы, которые накопились, и их открыто обсуждать, в конструктивном ключе сотрудничая с властями.

Как сообщили источники, устав объединения утвержден, в ближайших планах значится Общенациональный Курултай, куда приедут представители всех регионов, включая молодежные, женские организации, а также национальные диаспоры.

Комментарии (5) на “«Улуттук Кенеш». Кыргызский политический и культурный бомонд начал объединяться”

  1. Александр-13:
    21.02.2017 в 19:27

    Ну и все бывшие маслокрады,особенно Чынгышев-который в бытность премьера мерял золота Кумтора самосвалами создают объединения а не лучше их пинком под зад от власти.

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  2. Аноним:
    21.02.2017 в 20:14

    Расхитители социалистической собственности и взяточники не могут быть мостом.Точно,под зад их.

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  3. Аноним:
    21.02.2017 в 20:31

    …в ближайших планах значится Общенациональный Курултай…
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    За чей счет банкет?

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  4. Omor:
    21.02.2017 в 22:56

    Давно надо было. Поздновато, но еще что-то можно сделать. Если только старики еще не страдают маразмом.

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