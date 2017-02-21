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В Жайылском районе на пастбище чабан расстрелял из винтовки двух животноводов
Автор: АКИpress . 21.02.2017 16:49
Turmush - В Жайылском районе пастух произвел выстрелы в двух чабанов. Как сообщает корреспондент Turmush, на пастбище Кок-Жар Сосновского айыл окмоту днем 7 февраля произошла трагедия. Трое чабанов — Алмаз, Азамат и Темирлан, которые по найму пасли овец в горах, распивали алкоголь, потом поссорились. В ходе ссоры Темирлан и Азамат побили Алмаза. Предположительно, последний решил им отомстить, убежал, потом вернулся с оружием. Алмаз взял винтовку и начал стрелять по обоим. Одному из скотников — Темирлану вооруженный чабан попал в ключицу, второму Азамату в лицо.
Первый находится в больнице, а второй пострадавший скончался на месте. Сообщил о происшествии Темирлан, который с огнестрельным ранением прошел 3 км до проезжей дороги села Сосновка. Подозреваемый мужчина Алмаз задержан. Как стало известно, при нем было оружие ТОЗ-8 [советская однозарядная малокалиберная спортивная винтовка образца 1932 года]. Обвиняемый в убийстве и ранении чабанов Алмаз является уроженцем Суусамыра, проживал в последнее время в селе Петровка Московского района, в разводе.
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