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Из канализационных труб и колодцев жителей Кызыл-Кии извлекают верхнюю одежду и трупы животных
Автор: АКИpress . 21.02.2017 16:47
Turmush - Сантехникам МП «Кызыл-Кия сууканал» из-за небрежного пользования канализацией жителями города приходиться регулярно чистить канализационные колодцы и трубы. По словам сантехников, из труб извлекают различные твердые предметы, в том числе верхнюю одежду и трупы животных. «Уму не постижимо, как они умудряются все это туда помещать. Жители засоряют канализацию, а потом жалуются, что она не работает. А нужно лишь, не сбрасывать в канализацию твёрдые отходы. Она для этого не предназначена», — сказали они.
Один комментарий на “Из канализационных труб и колодцев жителей Кызыл-Кии извлекают верхнюю одежду и трупы животных”
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