Президент Азербайджана назначил свою жену первым вице-президентом

Автор: По материалам СМИ. 21.02.2017 16:34

Москва. 21 февраля. INTERFAX.RU — Президент Азербайджана Ильхам Алиев назначил свою жену Мехрибан Алиеву первым вице-президентом Азербайджана. Соответствующее распоряжение Алиев подписал во вторник. Оно опубликовано на сайте главы государства.

В сентябре 2016 года в Азербайджане прошел референдум о внесении изменений в конституцию. В целом, в конституцию было внесено 29 поправок.

Изменения в числе прочего предусматривают внедрение в Азербайджане института первого вице-президента и вице-президента

Кроме того, с пяти до семи лет был увеличен срок президентства, а для кандидатов в президенты были отменены возрастные ограничения.

До настоящего момента пост первого вице-президента оставался вакантным.

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