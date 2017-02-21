Президент Азербайджана назначил свою жену первым вице-президентом Автор: По материалам СМИ. 21.02.2017 16:34 Москва. 21 февраля. INTERFAX.RU — Президент Азербайджана Ильхам Алиев назначил свою жену Мехрибан Алиеву первым вице-президентом Азербайджана. Соответствующее распоряжение Алиев подписал во вторник. Оно опубликовано на сайте главы государства. В сентябре 2016 года в Азербайджане прошел референдум о внесении изменений в конституцию. В целом, в конституцию было внесено 29 поправок. Изменения в числе прочего предусматривают внедрение в Азербайджане института первого вице-президента и вице-президента Кроме того, с пяти до семи лет был увеличен срок президентства, а для кандидатов в президенты были отменены возрастные ограничения. До настоящего момента пост первого вице-президента оставался вакантным. Оставить комментарий РЕКОМЕНДАЦИИ К РАЗМЕЩЕНИЮ КОММЕНТАРИЕВ:

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