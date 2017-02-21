Джеруй. Партнер Бабанова не выполняет инвестиционные обещания и задолжал государству

Автор: По материалам СМИ. 21.02.2017 15:09

Прошло достаточно времени с тех пор, как месторождение «Джеруй» попало в руки партнера Бабанова — российской компании «Восток геолдобыча». Согласно условиям конкурса, компания должна была подготовить проект разработки месторождения, ускорить процесс подготовки к добыче. Если бы проект не был готов к определенному сроку, компания должна была ежемесячно отчислять по 100 тысяч долларов США в пользу Кыргызстана. К сожалению, компания не сдержала обещание, процесс подготовки проекта растянулся на 6-7 месяцев.

Значит, эта компания должна государству 600-700 тысяч долларов США. Но «сытая» кыргызская власть даже не думает говорить об этом. Вместо того чтобы требовать положенные деньги, они превратились в адвокатов упомянутой компании. Председатель Государственного комитета промышленности, энергетики и недропользования Дуйшенбек Зилалиев недавно говорил: «Если компания не начнет работу своевременно, то за каждый месяц простоя будет платить по 100 тысяч долларов». А сегодня он говорит другое: «Нелегкая задача — подготовить проект такого крупного производства»… Наверное уже взял, что хотел…

Источник — Фабула

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