Президент Туркменистана намерен наделить старейшин большими полномочиями

Автор: По материалам СМИ. 21.02.2017 15:06

Президент Туркменистана намерен укрепить роль совещательного органа страны Совета старейшин, а также наделить его большими полномочиями. По словам главы государства, данное намерение будет осуществлено в рамках совершенствования работы политической системы страны.

«В этих целях на следующем заседании Совета старейшин, которое состоится в этом году в Ахалском велаяте, мы обсудим законодательные поправки в Положение о Совете в сторону усиления его роли и внесем их на рассмотрение Меджлиса»,- сообщил президент Бердымухамедов.

Президент подчеркнул, что обсуждение важных для общества вопросов со старейшинами является «древней демократической традицией» и согласно этой традиции «в дальнейшем любое важное решение принятое Меджлисом или Кабинетом министров должно вступить в силу после одобрения Совета старейшин».

С приходом к власти Гурбангулы Бердымухамедова в 2006 году был упразднен высший представительный орган страны Народный совет (Халк маслахаты), а его полномочия частично были переданы Совету старейшин.

Заседания совета старейшин проходят традиционно одни раз в год, а участники каждый раз избираются местными властями. Согласно официальным спискам, в заседаниях Совета старейшин участвуют 600 старейшин, по 100 человек из каждого из пяти регионов страны и 100 человек из города Ашхабада.

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