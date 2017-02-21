Кыргызстан намерен стать транзитным хабом для информационных технологий

Автор: Админ . 21.02.2017 15:04

Кыргызстан, используя свое географическое положение и эффективно реализуя амбициозныеIT-проекты, может стать «транзитным хабом», в том числе для стран Центральной Азии. Об этом сегодня сообщила глава общественного фонда «Гражданская инициативаинтернет-политики» Татту Мамбеталиева на открытии VI форума информационных технологий (KIT-форум).

Форум информационных технологий в Кыргызстане проводится в шестой раз. Он является крупнейшим в сфере информационно-коммуникационных технологий.

Специалисты обсуждают перспективы развитияIT-отрасли и создание условий для успешного развития этого сектора. На нынешнем также обсудят основные барьеры развитияIT-сектора, коррупцию, условия инвестиционной привлекательностиIT-сектора, возможностигосударственно-частного партнерства.

 

По словам главы Государственного комитета информационных технологий и связи Бакыта Шаршембиева, на сегодняшний день государство делает большую ставку на развитие информационных технологий.

«На данный момент разрабатывается и внедряется много проектов, связанных с электронным управлением во всех государственных органах страны, для обеспечения облегченного доступа граждан к государственным услугам. Переход к цифровой экономике является велением времени», — сказал Бакыт Шаршембиев.

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