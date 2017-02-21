Автор: Руслан Устраханов. 21.02.2017 06:41

«Пресс-секретарь Главы государства Дмитрий Песков прокомментировал идею законопроекта о защите чести президента. Об этом сообщает РИА Новости. По его словам, идею законопроекта необходимо серьезно проработать, а также «изучить международный опыт». Международный опыт, безусловно, изучить следует, чтобы сказать россиянам: «Америку мы не открываем». Конечно, он совершенно разный, в зависимости от территории нахождения страны. Есть опыт Юго-Восточной Азии. Продемонстрируем его.

«В Таиланде арестован активист небольшого студенческого движения, который поделился в фейсбуке публикацией местной службы «Би-би-си» о новом короле. В этой публикации, в частности, рассказывалось о личной жизни монарха, который трижды разводился со своими женами (Meduza)».

Таиланд — экзотика. Там не позволительно оскорблять не только живых королевских особ. В 2014-м году в Таиланде осудили известного учёного, обвинённого в оскорблении монарха, который умер 400 лет назад. Сроки тюремного заключения, какие получают королевские подданные, различные: от 10 до 37 лет.

Существует более близкая к нам географически Турецкая Республика. В ней тоже правосудие по защите чести и достоинства первого лица государства действует достаточно жёстко, без скидки на возраст: «АНКАРА, 28 дек — РИА Новости. Семнадцатилетний житель провинции Текирдаг на северо-западе Турции арестован в понедельник за оскорбление президента Турции Тайипа Эрдогана в сети Facebook, сообщает газета Hurriyet».

«Это же в Турции, там тепло», — возразит либеральный читатель. Но мы разочаруем его, как и Владимира Познера. Известный телеведущий утверждает: «статья, которая готовится (по защите чести и достоинства Президента), является цензурой — не прямой и официальной, но тем не менее цензурой». При этом Познер ссылается на Запад, как на эталон демократии, явно полагая, что ему поверят на слово.

Поэтому обратим взор туда, куда кивает гражданин США, Франции и России: на Западную Европу. Начнём с озвученной СМИ законодательной практике. «Германия допустила возможность возбуждения уголовного дела против немецкого сатирика, высмеявшего Эрдогана. Об этом сообщают СМИ со ссылкой на немецкие СМИ. Телеведущий одного из местных телеканалов Ян Бёмерман прочитал в эфире стихотворение о турецком президенте. В итоге уже через пару дней программа исчезла из медиатеки канала. О том, что прокуратура Майнца начала расследование в отношении телеведущего, стало известно 6 апреля».

Итак, в демократической Германии, как видим, телеведущего готовы посадить даже за оскорбление главы иностранного государства. Что вполне логично и не противоречит здравому смыслу. Международные отношения — сфера крайне деликатная, выстраиваются веками, «потом и кровью». Отдавать их на откуп продажной журналистике практичные немцы не желают — себе дороже!

А вот что говорит Уголовный Кодекс Германии о защите чести и достоинства Главы государства: «§ 90. Оскорбление Федерального Президента. Кто публично, на собрании или распространением письменных материалов оскорбляет Федерального президента,

наказывается лишением свободы на срок от трех месяцев до пяти лет».

В рамках вышеназванной статьи (§ 90) предусматривается ответственность для тех, «кто публично, на собрании или путем распространения письменных материалов наносит оскорбление Федеративной Республике Германии или одной из ее Земель или их конституционному порядку или злонамеренно порочит или оскорбляет цвета, знамя (флаг), герб или гимн Федеративной Республики Германии или одной из ее Земель». Наказание — лишение свободы на срок до трех лет или денежный штраф.

И это ещё не всё. В соответствии с § 90b УК Германии (Антиконституционное оскорбление конституционных органов), «кто публично, на собрании или путем распространения письменных материалов оскорбляет законодательный орган, правительство или Конституционный Суд Федерации или ее Земли или одного из их членов в этом качестве таким образом, что это угрожает авторитету государства, и этим намеренно выступает против целостности Федеративной Республики Германии или против её конституционных основ, наказывается лишением свободы на срок от трёх месяцев до пяти лет».

Представляем последствия для «мусью» Познера, «блесни» он «непревзойденным остроумием» в Германии в адрес Бундестага, как он это сделал в адрес Государственной Думы! Вмиг оказался бы в «люксовой» камере берлинской тюрьмы Гайдеринг. И получил бы «честно заработанную» им пятёрку лишения свободы от независимого германского суда!

В качестве очередного образца проиллюстрируем уголовный кодекс Нидерландов. «Статья 111. Умышленная дискредитация Короля (главы Государства) наказывается сроком тюремного заключения не более пяти лет или штрафом четвёртой категории. Статья 112. Умышленная дискредитация супруги Короля, непосредственного прямого наследника или супруги последнего или Регента наказывается сроком тюремного заключения не более четырёх лет или штрафом четвёртой категории». А есть ещё статья 113, предусматривающая наказание до года лишения свободы за плакаты оскорбительного содержания в адрес главы государства и членов его семьи.

Приводить примеры правовой защиты чести и достоинства главы государства в Западной Европе можно и далее (Испания, Австрия, Франция). Но все они идентичны изложенным. Абсолютно везде — жёсткая реакция закона на малейшее посягательство на государственные институты власти, будь-то президент, король, либо иные исполнительные и законодательные органы власти, её символы. Ибо речь о защите институтов государственной власти. Вот почему закон о защите чести и достоинства Главы государства необходим и российским обществом давно востребован.

Дело за законодательной инициативой, которая, уверены, последует без задержек. То станет очередным и закономерным этапом укрепления российской государственности, как фундаментальной составляющей, необходимой для развития и процветания Российской Федерации.

К слову, о международном опыте, пусть не совсем в тему. У внесистемной оппозиции появилась новая «фишка»: так называемые массовые «прогулки». Цель — уйти по формальным основаниям от ответственности по статье 20.2 КоАП РФ: за «нарушение установленного порядка организации либо проведения собрания, митинга, демонстрации, шествия или пикетирования».

Предлагаем опыт демократической Франции. Во Франции, заметим, массовые акции возможны лишь с дозволения властей. Безграничная свобода митингов и демонстраций на Западе существует исключительно в лживых фантазиях наших либералов.

Уголовный кодекс Пятой Республики не оставляет никаких шансов любым, самым хитрым попыткам обойти закон: «Противоправное участие в сборище. Ст. 431-3. — Сборищем является любое скопление людей на каком-либо общественном пути или в каком-либо общественном месте, способное нарушить общественный порядок. Сборище может быть рассеяно публичными силовыми ведомствами после двух требований разойтись, оставшихся без результата. Деяние, выразившееся в умышленном продолжении участвовать в сборище после требований разойтись, наказывается одним годом тюремного заключения».

«Прогулки» оппозиции — не что иное как сборища, со всеми вытекающими последствиями в случае, если наше законодательство учтёт правоохранительный опыт Франции. Либеральным демагогам, заявляющим, что жесткость западноевропейского законодательства компенсируется высоким уровнем жизни, поясним: высокому уровню жизни всегда предшествуют суровые законы, дисциплина и порядок. Наоборот — не было нигде и никогда.

Устраханов Руслан