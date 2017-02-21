Автор: Админ . 21.02.2017 06:39

Автор — Бишкек

Любимая «предъява» персонажей, которые судят о происходящих в мире событиях исключительно по брошюркам госдепа – «Вы зазомбированы первым российским каналом! А он, как утверждают все «укушенные» госдепом, есесссно все врет. Ну, допустим. А это ничего, господа любители западной «свободной» прессы, что сам Трамп не далее как вчера заявил, что многие американские СМИ нагло врут, что значительная часть того, что они публикуют, как однозначно подтвердили разведслужбы США не имеет ничего общего с действительностью?

Ну, да Бог с этим.

Каждому здравомыслящему человеку известно, что врут все СМИ. Точнее, как бы это политкорректнее сказать – «препарируют информацию в рамках редакционной политики». Я, лично, ничего такого, криминального в этом не вижу – «кто девушку ужинает – тот ее и танцует», а в сказочки про «независимую демократическую прессу» нормальный человек перестает верить примерно тогда же, когда перестает верить в существования Бабы Яги и Санта-Клауса. Тем более, что «пост-индустриальное» общество вступило в ту фазу информационной войны, которую называют «постправда».

Если раньше любое свое заявление СМИ, если они блюли свое реноме объективности, должны были подтверждать документами, реальными свидетелями, то теперь достаточно заявить – «по сообщению из кругов близких к бабушке уволенного за профнепригодность уборщика из ЦРУ», а то и сакраментальное «как все знают». Так вот, тот же нормальный человек, учитывая вышесказанное, делает выводы о происходящем ознакомившись с сообщениями СМИ как минимум, с обеих сторон конфликта, при этом, собственную память (и, вообще, соображалку) не выключать и помнить что с чего началось и как развивалось. Чисто фактологически.

Забавляют заявления автора типа – какое имеет право русский посол критиковать украинского посла? Вообщето, посол – государственный служащий, которому по должности положено защищать интересы своей страны, в том числе дезавуировать высказывания, порочащие его страну. А вот какое право имеет некий аноним «источник Багыт» (все строго в жанре «постправды»), явно не являющийся гражданином ни одной из сторон в это дело влазить, да еще и с явно оскорбительными оценками – это действительно вопрос.

Теперь пару слов по событийной линии, которая так перевозбудила автора. 24 года жили себе на Украине и украинцы, и русские. Жили более-менее мирно, дружили даже. В дела друг-друга не мешались. И никаких тебе сепаратистских настроений. Во всяком случае, публичных. И тут приходит к власти в Киеве (в результате антиконституционного переворота, заметим – но не об этом сейчас речь) хун…, гм, «организация», провозгласившая одним из главных своих лозунгов «Москоляку – на гиляку»!

Что осталось «москалякам» делать? Возмущатся. В Одессе начали возмущаться – замечу, не требуя выхода из Украины, или, даже какой-то автономии, а просто прекращения фашистской политики (запрещенной, кстати, всем просвещенным Западным миром). Кончилось тем, что протестантов заживо сожгли.

Глядя на это «москаляки» Крыма, которых там 90 % жителей, прямо опасаясь за свою жизнь, воспользовавшись одним из основополагающих международных прав – правом нации на самоопределение вышли из состава фашиствующей хунты. В Новороссии «хохлов» и «москаляк» примерно впополаме, поэтому вопрос о самоопределении пока не стоит. А стоит он только в одном – снимите лозунг про «гиляку» и все будет ОК.

Ну, и при чем здесь Россия? Естественно, кроме того, что поддерживает русскую диаспору гуманитарно. И не только русскую – братский украинский народ тоже поддерживает, которому нелегко под гнетом фашистов. Ну, так все страны свои зарубежные диаспоры поддерживают. Например, кыргызы.

И, напоследок. Автор (Статья «Россия — сама жандарм», газета «Багыт» — ред.) возмутился, что в репортажах российское телевидение часто детей показывает. В принципе, согласен – негоже это. Но, смотрел ли автор репортажи, напримпр, CNN, из той же Сирии? Это когда про бомбардировки мирных сирийцев кровожадными русскими – сплошные детские слезы в полэкрана (правда, потом выясняется, что школу разбомбили не сейчас – 5 раз уже показывают – и не русские самолеты, а игиловские минометы).

Помню и еще один случай (тут одновременно и про использование детей для жалости, и про «правдивость» западных СМИ). В 2008 году , когда в Южной Осетии события были, на том же CNN на ток-шоу приволокли 9-летнюю осетинскую девочку – расскажи, мол, про зверства русских. А девочка, возьми и ляпни – грузины нас мучали, дядю и тетю убили, а потом пришли русские и нас спасли. Договорить не успела, как передачу прервали «на рекламу», а после оной началась совсем другая передача, хотя ток-шоу должно было идти еще полчаса. Так что не русские наиболее активно используют «детские слезы» в пропагандистских целях, и не они самые брехливые в пропагандистских целях.

Возвращаясь к заголовку. Хорошо, Россия как то замешана в конфликте на Украине и в Южной Осетии. Но, США и его сателлиты по НАТО за это же время разбомбили и превратили в кровавый хаос добрый десяток вполне суверенных государств. Ну, и кто, все же у нас, международный жандарм и главный агрессор?