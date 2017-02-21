Автор: Эрик Ханымамедов. 21.02.2017 06:41

Сейчас профильные федеральные органы государственной власти планируют приступить к разработке проекта федерального закона «О социальной и культурной адаптации и интеграции иностранных граждан в Российской Федерации». В связи с этим просят вносить свои предложения по концепции и структуре законопроекта. Конечно сам дискурс «иностранцы» на постсоветском пространстве и бывшая РСФР алогичен, но в современных реалиях… Давайте немного поразмышляем, что из этого выйдет, а главное будет ли этот закон работать? Мы принимаем массу законов вроде бы не плохих, но, как говорится, гладко было на бумаге…

Кто у нас в категории иностранных граждан? К примеру китаец, вьетнамец, уроженцы африканского континента. А представители Средней Азии (основной поток трудовых мигрантов, на которых в конечном итоге фактически и будет ориентироваться этот ФЗ) – иностранцы? Де-юре оно конечно, но вот де-факто, увы. Правда уже в современных реалиях может быть поправка. Молодые представители поколения «новой» России, для них среднеазиаты конечно и де-факто иностранцами, а вот люди из СССР – сомневаюсь. Казах, узбек, таджик, туркмен и кыргыз – они примерно такие же «иностранцы» для советского поколения как жители двух соседних областей России.

Т.е. для определенной категории граждан России (и еще пока немалой надо сказать) у нас есть категория «юридических иностранцев», но фактически уроженцев постсоветского пространства и их как иностранцев они могут не воспринимать.

Каким образом это может быть отражено в законе «О социальной и культурной адаптации и интеграции иностранных граждан в Российской Федерации» и может ли?

Далее. Наша многострадальная евразийская интеграция. Почему многострадальная? Потому что ее в пору уже называть евразийской дезинтеграцией. За все постсоветское время бывшая РСФСР так «обособилась» и потеряла своих позиции на постсоветском пространстве, что как говорится, хоть святых выноси. Собственно, это не удивительно очаг разрушения СССР был не в Алма-Ате, Ташкенте, Фрунзе, Ашхабаде или Душанбе, а в Москве. Позднесоветская номенклатура в борьбе за власть поставила на кон «сущий пустяк» – существование Советского Союза. Где совершаются практически все революции? Правильно, в столицах. Собственно Москва и выступила детонатором постсоветской буржуазной революции разорвавшей большую страну. Она же стала самым большим аккумулятором дешевой рабочей силы с бывших национальных окраин СССР.

При чем тут евразийская интеграция? Два ключевых региона СССР: РСФСР и Средняя Азия – Север и Юг. Учитывая, что основной поток трудовых мигрантов-«иностранных граждан» в Россию из Средней Азии, закон «О социальной и культурной адаптации и интеграции иностранных граждан в Российской Федерации» должен быть «сконструирован» как евразийский интеграционный документ, а не как дезинтеграционный, бюрократический, законодательный акт. Живой пример — программа переселения соотечественников – проще стать гражданином Марса, чем соотечественнику получить гражданство России, процесс оброс массой бюрократических преград.

Но одна из самых важных тенденций «адаптации и интеграции иностранных граждан в Российской Федерации» – работа с принимающим сообществом, т.е. с нами – жителями РФ. Без этой важной составляющей этот закон – пустой текст и звук, как бы хорошо он не был написан. Работа с населением РФ в направлении адаптационных механизмов к прибывающим трудовым мигрантам из Средней Азии – призвана создать необходимые предпосылки для формирования и укрепления одной из основных интеграционных платформ нового Союза – РФ-Средняя Азия. Что в свою очередь может создать более прочное межэтническое, а также социально-экономическое взаимодействие и фундамент в рамках евразийской интеграции всего постсоветского пространства.

Принимаемое сообщество должно быть готово к приезжающим из Средней Азии. Учитывая, что в России идет перераспределение от старшего советского поколения в пользу молодого российского, а современный российский дискурс, увы, никаких особых интеграционных составляющий к связке Россия-Средняя Азия не содержит. Принимающая сторона должна знать регион, из которого прибывает мигрант (в данном случае Средняя Азия) также как и прибывающая сторона должна знать Россию. В противном случае, ни о какой полноценной интеграции говорить не приходится. Неизвестность-чужие-страх – эта формула должна навсегда уйти из межэтнических взаимоотношений России и Средней Азии. А чтобы российское принимаемое сообщество (мы с вами) знало о Средней Азии, должна быть полноценная и широкомасштабная информационно-культурная программа на всероссийском уровне – никак иначе. Конечно «профессиональные русские» кинутся причитать – караул, колонизация, орда и т.д. Но тут уж необходимо правильно расставлять приоритеты – интеграция двух ключевых регионов Евразии и реальное проявление контуров новой большой страны или угода небольшой радикальной группе «профессиональных страдальцев за народ».

Еще раз: закон «О социальной и культурной адаптации и интеграции иностранных граждан в Российской Федерации» должен быть подкреплен практической базой мероприятий для принимающего сообщества (в данном случае применительно к цивилизационной связке Россия-Средняя Азия). Без этого закон будет в конечно итоге выхолощен до примитивной бюрократической инструкции, к которой также формально будут подходить.

Я лишь наметил некоторые контуры и поставил определенные вопросы к будущему законодательному акту, а напоследок суровые реалии современности:

«Восемнадцатого января в 16.40, когда Валентина Чупик вышла из здания городского суда, ей позвонил таджикский правозащитник Каримджон Ёров и попросил приехать. Они встретились у метро Выхино и поехали в ОМВД Люберцы-1.

- Сразу при входе в дежурную часть есть «предбанник» размером полтора на три с половиной метра. Без отопления, облицован кафелем, очень холодный. Там находились шестеро граждан Таджикистана и один таджик — гражданин России. Их держали в неотапливаемом помещении без воды, пищи и туалета 13 часов — с 8.20 утра и до 20.44 — времени, когда мы их вызволили. Они показали мне сделанное телефоном фото бумажки с надписью «35.000» – это так у них вымогали деньги, чтобы отпустить. При этом дежурный делал вид, что ничего не знает, и говорил, что доставленных в ОМВД вообще нет».

Вот реальное отношение некоторых «служителей закона» к нашим бывшим-будущим (а для многих и настоящим) соотечественникам из Средней Азии.

Стоит объяснять, чем такое отношение чревато в конечном итоге? Поможет таким «полицейским» закон «О социальной и культурной адаптации и интеграции иностранных граждан в Российской Федерации»? Очень сильно сомневаюсь.

Эрик Ханымамедов