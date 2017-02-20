В Таджикистане тоннель «Истиклол» стал убежищем от лавин для десятков человек

Автор: По материалам СМИ. 20.02.2017 16:49

Тоннель «Истиклол» на автодороге Душанбе-Чанак стал убежищем для нескольких десятков человек. Среди них несколько детей. Умеда Юсупова, пресс-секретарь Комитета по чрезвычайным ситуациям Таджикистана, сказала, что ситуация на дороге особенно сложная в Айнинском направлении, сегодня там застряли 80 человек, направлявшихся из Худжанда в Душанбе.

«Спасатели вместе с сотрудниками IRS эвакуировали их в Айни. Вынужденной мерой стало удержание десятков грузовых фур внутри тоннеля «Истиклол», — отметила она. По ее словам, в настоящий момент внутри тоннеля в целях безопасности находятся 28 грузовых машин, еще 14 легковых машин находятся в самой длинной галерее на перевале.

«Сегодня утром наши сотрудники эвакуировали 17 пассажиров из зоны риска и разместили их внутри тоннеля «Истиклол», среди них шестеро детей», — сказал Далер Абдуллоев, пресс-секретарь компании IRS, которая осуществляет обслуживание первой платной в стране дороги Душанбе-Чанак. По его словам, внутри тоннеля есть необходимый запас продовольствия.

В настоящее время дорога Душанбе-Худжанд закрыта для движения. По словам Умеды Юсуповой, самый большой снежный завал зафиксирован на 48-м км автодороги. Также закрыта автодорога Душанбе-Хорог: на 361-м км произошел обвал горной породы на проезжую часть. «Мы готовимся провести на данном участке взрывные работы, чтобы затем расчистить дорогу», — сказала она.

Между тем, по словам Далера Абдуллоева, сегодня обнаружены тела трех сотрудников компании IRS. Семь сотрудников этой компании 18 февраля попали под снежную лавину во время очистки завалов на 72 км автодороги: четверо из них были спасены накануне, тела трех других были обнаружены сегодня. По официальным данным, только в январе этого года в республике сошло 250 снежных лавин.

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