В тексте послания президента Трампа, в частности, говорится следующее: «В предстоящие годы я надеюсь на совместную с Вами работу по продвижению наших общих целей в области региональной безопасности и стабильности. Соединенные Штаты поддерживают суверенитет, независимость и территориальную целостность Узбекистана и его соседей, а также Ваши усилия, направленные на построение более взаимосвязанной и процветающей Центральной Азии».

На сайте пресс-службы президента Узбекистана также сообщается о том, что «Шавкат Мирзияев особо отметил, что фундаментальные принципы и концептуальные основы внешней политики республики остаются незыблемыми. Узбекистан твердо привержен курсу на сохранение преемственности, последовательное углубление и динамичное развитие всесторонних отношений с Соединенными Штатами».

Вместе с тем, как сообщила пресс-служба президента Узбекистана, Шавкат Мирзияев в своем поздравительном послании Дональду Трампу «выразил заинтересованность в долгосрочном присутствии американского бизнеса и расширении инвестиционно-технологического сотрудничества с ведущими корпорациями и компаниями США».

Сегодня в Узбекистане осуществляют деятельность 164 предприятия с участием компаний США, включая 122 совместных предприятия и 42 предприятия со 100% иностранным капиталом. По итогам 2016 года товарооборот между двумя странами составил 453 миллиона 800 тысяч долларов.