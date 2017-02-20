Мирзияев выразил желание сохранить «традиционные отношения» с США

Автор: По материалам СМИ. 20.02.2017 16:48

В связи с 25-летием установления дипломатических отношений между Узбекистаном и США президенты двух государств направили друг другу поздравительные послания. Шавкат Мирзияев в своем послании, направленном Дональду Трампу, отметил, что является сторонником сохранения традиционных отношений, сформировавшихся между двумя странами, и вместе с тем, пригласил американский бизнес на «длительный срок» в Узбекистан.

В тексте послания президента Трампа, в частности, говорится следующее: «В предстоящие годы я надеюсь на совместную с Вами работу по продвижению наших общих целей в области региональной безопасности и стабильности. Соединенные Штаты поддерживают суверенитет, независимость и территориальную целостность Узбекистана и его соседей, а также Ваши усилия, направленные на построение более взаимосвязанной и процветающей Центральной Азии».

На сайте пресс-службы президента Узбекистана также сообщается о том, что «Шавкат Мирзияев особо отметил, что фундаментальные принципы и концептуальные основы внешней политики республики остаются незыблемыми. Узбекистан твердо привержен курсу на сохранение преемственности, последовательное углубление и динамичное развитие всесторонних отношений с Соединенными Штатами».

Вместе с тем, как сообщила пресс-служба президента Узбекистана, Шавкат Мирзияев в своем поздравительном послании Дональду Трампу «выразил заинтересованность в долгосрочном присутствии американского бизнеса и расширении инвестиционно-технологического сотрудничества с ведущими корпорациями и компаниями США».

Сегодня в Узбекистане осуществляют деятельность 164 предприятия с участием компаний США, включая 122 совместных предприятия и 42 предприятия со 100% иностранным капиталом. По итогам 2016 года товарооборот между двумя странами составил 453 миллиона 800 тысяч долларов.

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