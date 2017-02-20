Кыргызтана нет на переднем плане российского медиапространства — эксперт

Автор: ИА «24.kg» . 20.02.2017 16:38

Генеральный директор радиостанции «Говорит Москва», известный российский журналист Владимир Мамонтов сегодня на встрече в Клубе главных редакторов ответил на вопрос, «насколько Кыргызстан в информационных трендах России».

По его мнению, сегодня на переднем плане российского медиапространства нет ни Кыргызстана, ни Латвии, ни Литвы, ни многих других стран.

«Хорошо это или плохо, не знаю, но нынешняя ситуация в прессе, к сожалению, устроена так, что на передний план выходит то, где пожар, где горит, где плохо, и то, где сейчас кто-то поссорится с Россией», — сказал Владимир Мамонтов.

«Но нам интересно, — продолжил он, — что у вас происходит, и мы хотим спокойного развития. У нас есть и другой уровень общения, и наши отношения могу развиться в более интересные союзы».

«Нас уже вместе с вами побаиваются. Весь мир в ужасе и замер. Спрашивается, что замерли? Мы мирные люди, Таможенный союз создали, что же все с ума сходите на той стороне, начиная от Клинтон и заканчивая более вменяемыми людьми. Что вы так волнуетесь и почему не хотите, чтобы эта часть света оставалась дружной и экономически развитой? Почему так не хотите этого?» — сказал Владимир Мамонтов.