Автор: Админ . 20.02.2017 16:37

В горах Кыргызстана штурмовики Су-25 с авиабазы «Кант» выпустили по условным наземным целям авиабомбы и неуправляемые ракеты. Об этом сообщил телеканал «Звезда».

Как отмечается, мишени поразили с первой попытки. Так российские летчики готовятся к соревнованиям «Авиадартс-2017».

Экипажи выполнили элементы сложного пилотирования на малых и средних высотах. Военнослужащие отработали одиночные и групповые вылеты.

Лучшие отправятся на всеармейские соревнования по авиадартсу летом этого года.