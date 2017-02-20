В горах Кыргызстана российские Су-25 нанесли ракетный удар по условному противнику

Автор: Админ . 20.02.2017 16:37

В горах Кыргызстана штурмовики Су-25 с авиабазы «Кант» выпустили по условным наземным целям авиабомбы и неуправляемые ракеты. Об этом сообщил телеканал «Звезда».

Как отмечается, мишени поразили с первой попытки. Так российские летчики готовятся к соревнованиям «Авиадартс-2017».

Экипажи выполнили элементы сложного пилотирования на малых и средних высотах. Военнослужащие отработали одиночные и групповые вылеты.

Лучшие отправятся на всеармейские соревнования по авиадартсу летом этого года.

Один комментарий на “В горах Кыргызстана российские Су-25 нанесли ракетный удар по условному противнику”

  1. Кылычев:
    20.02.2017 в 18:46

    Лучше бы они нанесли точечные авиаудары по семейству Бакиевых.

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