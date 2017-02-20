Автор: Админ . 20.02.2017 13:01

Автоматизированный паркинг в Бишкеке на улице Шопокова (от Московской до проспекта Жибек Жолу) будет стоить 30–40 сомов в час. Об этом сообщил сегодня на пресс-конференции представитель ЧП «Попов» Самат Сакбаев.

По его словам, все места будут приведены в порядок. «Приведем в порядок дорожное покрытие, нанесем разметку, чтобы машины могли парковать предельно компактно, не мешая другим владельцам», — сказал Самат Сакбаев.

«Цена составит от 30 до 40 сомов в час, она еще обсуждается. Первые месяц-два оплата будет фиксированной. Машина может стоять целый день за те же 30–40 сомов. После завершения акции будем взимать плату уже за каждый час. Для тех, кто там живет или работает (на Шопокова много объектов коммерческой недвижимости), будут предложены другие тарифы. Детали еще в процессе обсуждения. Но то, что для кого-то парковка будет дешевле или бесплатной, это однозначно», — отметил он.

«Пока улица Шопокова для нас и для мэрии — попытка пилотного проекта. Муниципалитет еще будет объявлять конкурсы на автоматизацию парковок. Весь город поделят на зоны, каждую из которых тарифицируют индивидуально. Некоторые места сделают непривлекательными для владельцев. Если парковка на Шопокова будет стоить 40 сомов, а на Ибраимова или Гоголя — 20, то многие оставят авто на Гоголя и дальше пойдут пешком. Это делается, чтобы разгрузить улицы. Там, где есть опасность заторов и пробок, мы постараемся увеличить стоимость парковки, чтобы улицы были непривлекательными для этого», — пояснил Самат Сакбаев.