23 февраля в Кыргызстане выходной

Автор: Админ . 20.02.2017 12:59

Согласно Трудовому кодексу республики День защитника Отечества является нерабочим, праздничным днем. Об этом сообщили в Министерстве труда и социального развития КР.

По их данным, также продолжительность рабочего дня (смены), непосредственно предшествующего праздничному (нерабочему) дню, уменьшается на 1 час.

Один комментарий на “23 февраля в Кыргызстане выходной”

  1. Аноним:
    20.02.2017 в 18:11

    самый секретный праздник?

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