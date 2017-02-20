23 февраля в Кыргызстане выходной
Автор: Админ . 20.02.2017 12:59
Согласно Трудовому кодексу республики День защитника Отечества является нерабочим, праздничным днем. Об этом сообщили в Министерстве труда и социального развития КР.
По их данным, также продолжительность рабочего дня (смены), непосредственно предшествующего праздничному (нерабочему) дню, уменьшается на 1 час.
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