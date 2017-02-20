Кыргызских граждан в России считают элитой мигрантов

Автор: ИА «24.kg» . 20.02.2017 12:58

Кыргызских граждан, работающих в России, считают элитой мигрантов. Об этом на молодежном форуме «Молодежь. Инновации. Будущее» рассказала сотрудник Российской академии наук Елена Кузьмина.

По ее словам, благодаря соглашениям в рамках ЕАЭС для трудовых мигрантов из КР созданы условия наравне с гражданами РФ.

«Решен ряд вопросов — таких, как медицинское обслуживание, обучение их детей», — сказала Елена Кузьмина.

По ее словам, за последнее время численность и доходы мигрантов из Узбекистана и Таджикистана снизилась, в то время как переводы от мигрантов из КР выросли.

Комментарии (2) на “Кыргызских граждан в России считают элитой мигрантов”

  1. зануда:
    20.02.2017 в 15:08

    Не знал что среди дворников могут быть элита

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  2. Sony:
    20.02.2017 в 18:31

    И не только дворники. Высококлассные специалисты со средним и высшим образованием, предприниматели.

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