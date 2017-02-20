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В Казахстане аким области предложил перенести праздник Наурыз на апрель
Автор: По материалам СМИ. 20.02.2017 11:28
Аким Павлодарской области Булат Бакауов предложил перенести праздник весеннего равноденствия Наурыз с 22 марта на апрель, сообщают казахстанские сми. «На встрече с представителями интеллигенции в конце прошлого года я внес предложение по проведению этого праздника на должном уровне в апреле, так как 22 марта в нашем регионе — все еще зимняя погода. Я считаю, когда наступит апрель, до конца месяца мы подберем место и вместе отметим этот праздник», — сказал чиновник на отчетной встрече с населением.
Как подчеркнул глава региона, «пока это просто предложение». «Если общественность отнесется к этому положительно, мы будем работать в этом направлении», — отметил аким. Как отмечает издание, в социальных сетях тут же началось активное обсуждение предложения Бакауова. Большинство пользователей высказались против, считая, что нельзя переносить праздники, но есть и сторонники идеи главы региона.
Один комментарий на “В Казахстане аким области предложил перенести праздник Наурыз на апрель”
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Да этот Аким зажрался снят его Нурсултан Абишевич ваши представители решают за вас????