Эмомали Рахмон дал 5 советов своему сыну, мэру Душанбе: Никогда не обедай в домах бизнесменов

Автор: По материалам СМИ. 20.02.2017 11:27
В сети набирает популярность ролик о том как президент Таджикистана Эмомали Рахмон учит своего сына — Рустама Эмомали- как управлять Душанбе, пишет издание служба новостей Центарльной Азии. Напомним, в январе Эмомали Рахмон, обладатель титулов «Основоположник мира и единства» и «Лидера нации», назначил сына мэром Душанбе, столицы Таджикистана. Рустаму Эмомали еще нет и 30 и он считается самым молодым мэром столицы в странах СНГ.
Его отец, президент Таджикистана на одном из заседаний дал ему пять советов, как управлять людьми. Первый совет данный главой государства мэру касался пожелания быть всегда требовательным. «Следи за исполнением своих поручений. Ты молодой, очень молодой. Я в твоем возрасте был директором совхоза», — сказал Эмомали Рахмон.
Далее глава страны сказал: «Ты обеспеченный. Никто не смеет на тебя давить. Никто не может указывать тебе, кого нанимать на работу. Поэтому я тебя назначил, другого бы не поставил», — добавил Эмомали Рахмон.
Третьим стал совет снижать цены для народа. Президент призвал Рустама Эмомали обеспечить граждан достойной работой, транспортом и электричеством. В четвертом совете Эмомали Рахмон пожелал мэру никогда не грубить своим подчиненным и разговаривать с ними на культурном языке.
В конце президент призвал мэра не обедать в домах бизнесменов. «Не ходи в рестораны. Обедай в домах рабочих, стариков, вдов. Они будут рады угостить тебя самым лучшим, что у них есть. Они сочтут за честь встречать у них главу города», — добавил Эмомали Рахмон.

Комментарии (2) на “Эмомали Рахмон дал 5 советов своему сыну, мэру Душанбе: Никогда не обедай в домах бизнесменов”

  1. Помир Мургаб:
    20.02.2017 в 12:23

    Если вдова помоложе то по чаще ходить к ужину. Снижать цены, кто будет снижать цены когда одни богачи накручивают цены, требовать от того же самого дехкана, фермера, столяра, таксиста или от мелкого торговца которые концы с концами эле тянут. Духа не хватить требовать от крупных торговцев требовать снижения цены. Нанимать на работу могут указывать, еще как могут родственники, ЖЕНА, ТЕЩА еще как смогут как оно и происходить, ну и от них не может отказаться и требовать снижения цены. В его возрасте пройти бы должностья хокима ГБАО, Ишкашимского или Мургабского районов, где ставленники Душанбе безчинствуют до самого не хочу, а в настоящее время автодороги связывающие с Душанбе, Хорогом и г. Ош закрыто, ну это уже почти месяц как в засаде сидят народ, ГСМ, продукты питания заканчиваются, дорогу не думают ДЭУ открыть вот Рустам поработал бы во благо народа и государство цены не было бы.

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  2. Не понимаю:
    20.02.2017 в 13:19

    Про обеспеченности, если он обеспечен то каким образом разбогател, Вы не законным путем разбогатели получается когда народ нишенствует???????????????

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