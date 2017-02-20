Туши погибшего под лавиной скота житель Кичи-Каракол раздал сельчанам

Автор: Админ . 20.02.2017 11:21
В Алайском районе Ошской области 19 февраля в 08:00 сошла снежная лавина, сообщает пресс-служба МЧС КР. По ее данным, лавина сошла на участке Ак-Жар села Кичи-Каракол сельского округа Үч-Дөбө. Она завалила сарай местного жителя Төрөкулова Жапара. Там было 20 овец и 25 коз. Очистку проводили местные жители с помощью частного погрузчика. Их силами удалось спасти 2 коз и 8 овец.
Остальной домашний скот владелец разделал, а мясо раздал односельчанам.

Комментарии (2) на “Туши погибшего под лавиной скота житель Кичи-Каракол раздал сельчанам”

  1. Премьер министру КР:
    20.02.2017 в 12:33

    Куда смотрел Глава сельской управы, Аким района, главный ветеринарный врач и ну и в конце главный молдо — вот с них ГЛАВНЫЙ СПРОС должен быть в плоть до снятия с должностей. Привыкли сдать в колбасный цех и тд.

    Ответить
  2. Премьер министру КР:
    20.02.2017 в 12:49

    Про участкового забыл его то же необходимо по иметь. Может этим чиновникам то же мясо достался вот и молчат

    Ответить

Оставить комментарий

РЕКОМЕНДАЦИИ К РАЗМЕЩЕНИЮ КОММЕНТАРИЕВ:
1) Не употребляйте ненормативную лексику.
2) Не оскорбляйте автора статьи или авторов комментариев.
3) Не размещайте в поле комментария статьи других авторов или ссылки на них.
4) Комментируя статью, не отклоняйтесь от ее тематики, не вступайте в перепалку с собеседниками.
5) Не размещайте в комментариях рекламную информацию.
6) Не допускайте в комментариях разжигания межнациональной розни.
ПРИМЕЧАНИЯ:
- Авторы публикаций не вступают в переписку с комментаторами и не обсуждают собственные с материалы.
- Редакция не несет ответственности за содержание комментариев.

АДМИНИСТРАЦИЯ САЙТА ПРЕДУПРЕЖДАЕТ – категорически запрещено обсуждать в форуме политику редакции или действия модератора, а так же распространять личные сведения о сотрудниках редакции и владельцах сайта.

CAPTCHA изображение
*

«
»
  • Белый Парус
  • место для вашей рекламы

  • БИЗНЕС ПРЕСС

    • АСТРОЛОГИЧЕСКИЙ ПРОГНОЗ

      horo_1На эту неделю с 20 по 26 февраля. Какие события наиболее вероятны в ближайшие дни? К чему вам стоит подготовиться? Чего избегать, к чему стремиться? Ответы на эти вопросы вы найдете в Еженедельном общем гороскопе. Подробнее

  • место для вашей рекламы
  • место для вашей рекламы
  • место для вашей рекламы

  • КУРСЫ ВАЛЮТ НБКР

    ВалютаКурс НБКР
    Доллар США69.1054
    Евро73.5834
    Российский рубль1.1990
    Казахский тенге0.2167

     

     