Туши погибшего под лавиной скота житель Кичи-Каракол раздал сельчанам Автор: Админ . 20.02.2017 11:21 В Алайском районе Ошской области 19 февраля в 08:00 сошла снежная лавина, сообщает пресс-служба МЧС КР. По ее данным, лавина сошла на участке Ак-Жар села Кичи-Каракол сельского округа Үч-Дөбө. Она завалила сарай местного жителя Төрөкулова Жапара. Там было 20 овец и 25 коз. Очистку проводили местные жители с помощью частного погрузчика. Их силами удалось спасти 2 коз и 8 овец. Остальной домашний скот владелец разделал, а мясо раздал односельчанам. Оставить комментарий РЕКОМЕНДАЦИИ К РАЗМЕЩЕНИЮ КОММЕНТАРИЕВ:

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