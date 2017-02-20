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Туши погибшего под лавиной скота житель Кичи-Каракол раздал сельчанам
Автор: Админ . 20.02.2017 11:21
В Алайском районе Ошской области 19 февраля в 08:00 сошла снежная лавина, сообщает пресс-служба МЧС КР. По ее данным, лавина сошла на участке Ак-Жар села Кичи-Каракол сельского округа Үч-Дөбө. Она завалила сарай местного жителя Төрөкулова Жапара. Там было 20 овец и 25 коз. Очистку проводили местные жители с помощью частного погрузчика. Их силами удалось спасти 2 коз и 8 овец.
Остальной домашний скот владелец разделал, а мясо раздал односельчанам.
Комментарии (2) на “Туши погибшего под лавиной скота житель Кичи-Каракол раздал сельчанам”
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Куда смотрел Глава сельской управы, Аким района, главный ветеринарный врач и ну и в конце главный молдо — вот с них ГЛАВНЫЙ СПРОС должен быть в плоть до снятия с должностей. Привыкли сдать в колбасный цех и тд.
Про участкового забыл его то же необходимо по иметь. Может этим чиновникам то же мясо достался вот и молчат