Автор: По материалам СМИ. 19.02.2017 15:04

На Сахалине задержали трёх граждан Узбекистана и одного гражданина Кыргызстана, собиравшихся отправиться в Сирию для участия в деятельности ИГИЛ, сообщает Life.

Задержанные незаконно пересекли границу РФ, чтобы через третьи страны попасть в Сирию. В ходе проверки выяснилось, что главарём группы был кыргызстанец, остальные следовали его указаниям.

«На территории России граждане Средней Азии находились длительное время. Одного из них даже успели привлечь к уголовной ответственности за незаконное пересечение границы и взяточничество. Кроме того, злоумышленник разыскивался властями Узбекистана за экстремизм и наёмничество», — говорится в сообщении.

После задержания они были отправлены на родину для привлечения их к ответственности.