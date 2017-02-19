В Чон-Алае в результате схода лавины погибли двое детей

Автор: Админ . 19.02.2017 15:03
В селе села Жаш-Тилек Чон-Алайского района Ошской области 19 февраля примерно в 05:30 сошла лавина. Об этом сообщает МЧС. По данным ведомства, снежные массы накрыли два жилых дома. Сельчане самостоятельно провели спасательные работы и вытащили из под лавины 10 человек из 12, двое детей погибли.
Для проведения спасательных работ были привлечены более 30 спасателей МЧС. МЧС направило в село гуманитарный груз. Тела двух детей были найдены в 11:00 и 11:40. Один из погибших является учеником 4 класса.

Оставить комментарий

РЕКОМЕНДАЦИИ К РАЗМЕЩЕНИЮ КОММЕНТАРИЕВ:
1) Не употребляйте ненормативную лексику.
2) Не оскорбляйте автора статьи или авторов комментариев.
3) Не размещайте в поле комментария статьи других авторов или ссылки на них.
4) Комментируя статью, не отклоняйтесь от ее тематики, не вступайте в перепалку с собеседниками.
5) Не размещайте в комментариях рекламную информацию.
6) Не допускайте в комментариях разжигания межнациональной розни.
ПРИМЕЧАНИЯ:
- Авторы публикаций не вступают в переписку с комментаторами и не обсуждают собственные с материалы.
- Редакция не несет ответственности за содержание комментариев.

АДМИНИСТРАЦИЯ САЙТА ПРЕДУПРЕЖДАЕТ – категорически запрещено обсуждать в форуме политику редакции или действия модератора, а так же распространять личные сведения о сотрудниках редакции и владельцах сайта.

CAPTCHA изображение
*

«
  • Белый Парус
  • место для вашей рекламы

  • БИЗНЕС ПРЕСС

    • АСТРОЛОГИЧЕСКИЙ ПРОГНОЗ

      horo_1На эту неделю с 20 по 26 февраля. Какие события наиболее вероятны в ближайшие дни? К чему вам стоит подготовиться? Чего избегать, к чему стремиться? Ответы на эти вопросы вы найдете в Еженедельном общем гороскопе. Подробнее

  • место для вашей рекламы
  • место для вашей рекламы
  • место для вашей рекламы

  • КУРСЫ ВАЛЮТ НБКР

    ВалютаКурс НБКР
    Доллар США69.1054
    Евро73.5834
    Российский рубль1.1990
    Казахский тенге0.2167

     

     