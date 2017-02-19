В Чон-Алае в результате схода лавины погибли двое детей Автор: Админ . 19.02.2017 15:03 В селе села Жаш-Тилек Чон-Алайского района Ошской области 19 февраля примерно в 05:30 сошла лавина. Об этом сообщает МЧС. По данным ведомства, снежные массы накрыли два жилых дома. Сельчане самостоятельно провели спасательные работы и вытащили из под лавины 10 человек из 12, двое детей погибли. Для проведения спасательных работ были привлечены более 30 спасателей МЧС. МЧС направило в село гуманитарный груз. Тела двух детей были найдены в 11:00 и 11:40. Один из погибших является учеником 4 класса. Оставить комментарий РЕКОМЕНДАЦИИ К РАЗМЕЩЕНИЮ КОММЕНТАРИЕВ:

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