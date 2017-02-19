Автор: По материалам СМИ. 19.02.2017 12:40

По ночам на вершине скалы Два Клыка в урочище Бозжира, которое находится на

плато Устюрт, горит таинственный огонь. В прошлом году российские уфологи даже

предприняли специальную экспедицию, чтобы объяснить природу этого

феномена.

Уфолог Симеон Волох побывал в десятках экзотических стран, но

урочище Бозжира в его списке таинственных мест идет под первым номером. По

мнению российских уфологов, плато Устюрт похоже на гигантский карьер. Изучив

местный рельеф, они пришли к выводу, что около миллиона лет назад здесь

находилась колония пришельцев. Они приземлились в этой местности не просто так,

а чтобы добыть топливо на обратную дорогу. Симеон Волох считает, что в урочище

Бозжира были сконцентрированы огромные залежи тория и трития. Эти радиоактивные

элементы обычно находят на дне высохших соленых водоемов. А плато Устюрт

представляет собой дно древнего моря Тетис.

– Тритий – это сверхтяжелый

водород, – объясняет Симеон Волох. – Одна тонна этого вещества эквивалентна 15

млн тонн нефти. Мы считаем, что когда-то на Землю прибыл исследовательский

корабль пришельцев, который был оснащен двигателями, работавшими за счет

термоядерной реакции. Так вот, добывая тритий, инопланетяне изменили ландшафт

этого плато.

Чтобы подтвердить свою теорию, Симеон Волох совершил

восхождение на скалу Два Клыка в урочище Бозжира. С незапамятных времен по ночам

на вершине этого утеса мерцает странный огонек. Подъем оказался сложным, так что

взобраться на скалу Симеону удалось только под вечер. В лучах заходящего солнца

он успел заметить огромный камень, испещренный непонятными символами. Также он

увидел черный булыжник, застрявший в расщелине, который резко отличался по цвету

от скальной породы. Попытка вытащить его из расщелины не увенчалась успехом.

Начав спуск, Симеон Волох заметил, что этот булыжник начал светиться. Он

считает, что инопланетяне оставили в этих местах некую плату за

заправку.

– Возможно, это какой-то носитель информации, который

раскрывает секреты технологий, опережающих наши на несколько столетий, –

предполагает Симеон Волох.