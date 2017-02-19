Автор: По материалам СМИ. 19.02.2017 11:20

Уже более двух недель в социальных сетях кыргызстанского сегмента распространяется видео, на котором пятилетний мальчик торгует бумагой на авторынке «Риом» вблизи Бишкека. Пользователи отмечают, что ребенка видят на базаре уже около года.

Большой резонанс вызвало то, что мальчик в такой холод ходит в обуви, заклеенной скотчем.

Сотрудникам управления социальной защиты не удалось найти пятилетнего мальчика. «Авторынок работает в основном по выходным. Наши сотрудники были в будние дни, но никого не нашли. Возможно, мальчик приехал из региона», — отметили в Министерстве труда и социального развития.

В свою очередь активисты общественного фонда «Помогать легко» и первого детского хосписа в Бишкеке в сотрудничестве с волонтерами нашли мальчика и предоставили ему гуманитарную помощь.

Также в социальной сети Instagram появилось еще одно видео с участием мальчика. В нем он более подробно рассказывает о себе, о своей семье и причинах, почему он занимается торговлей бумаги.

В частности, что его зовут Нурболот, ему 5 лет. На работу выходит в любую погоду. У него порван один ботинок, и он заклеил его скотчем. Пользователи отмечают, что ребенка они видят на базаре уже около года.

По словам Нурболота, его отец находится в тюрьме за пьянство. «Он работал и давал деньги на сладости, я скучаю по нему и тоскую. Когда он мне давал деньги, я не брал их и говорил, что я сам заработаю на продаже рекламных объявлений. Работая здесь, я коплю деньги и хочу поехать к нему в гости», — говорит мальчик.

«На этом рынке работают моя мама и старшая сестра. Мы вместе приезжаем на работу. Но я знаю, как доехать до дома. Бывают дни, когда я это делаю самостоятельно.

На заработанные деньги я покупаю продукты домой, иногда могу позволить себе купить игрушку.

Рядом работают ребята старше меня, они ругаются на меня, гонят прочь и просто могут отобрать заработанные за день деньги. Обычно я их прячу глубоко в карман и говорю, что заработал только на дорогу», — рассказал Нурболот.

Автор — Борубек Кудаяров