Автор: Админ . 19.02.2017 10:56

МЧС КР сообщило оперативную информацию по лавинам в Ошской области. Алайский район. 17 февраля 2017 года в 13:00, сошли 5 снежных лавин в пяти местах на 178 километре автодороги Ош-Сарыташ-Эркештам на участке Катын-Арт, общий объем составил 12000 м3, в результате чего снежная лавина накрыла 1/3 части грузовой автомашины марки «Мерседес-Бенц Гигант». Пострадавших нет. Дорога была закрыта. Привлеченные силы и средства: с ДЭП №960 2 погрузчик, 1 Унимок, 1 грейдер и 1 снегоочистительная автомашина «Супр».17-февраля при проведении очистительных работ в 02:00 автодорога была открыта в одну сторону.

Кара-Кульджинский район. 17 февраля 2017 года на автодороге Мырзаке-Кара-Кулжа-Алайкуу в период с 15:30 по 16:05 сошли лавины в 4 местах автодороги: на 76 км объемом 6000 м3, на 86 км объемом 5500 м3, на 102 км объемом 8300 м3 и на 113 км объемом 5000 м3. В общей сложности, сошедшие снежные лавины составили 24 800 м3. На 103-104 км между сошедших снежных лавин остались люди с автомашинами. Пострадавших нет. Привлеченные силы и средства: с ДЭП №26 были привлечены 2 бульдозера и 2 погрузчика. 18 февраля в 01:00 при проведении очистительных работ автодорога Мырзаке-Кара-Кулжа-Алайкуу была открыта в одностороннем порядке.

Узгенский район. Айыльный округ Чангет. 16 февраля около 14:00 в селе Остуруу на участке Шоро появились трещины в почве земли размером, длина 65 метров ширина 15 сантиметров, что привело к угрозе схода оползня.

Торт-Кол айыльный округ. На участке Ак-Булак села Шоро-Башат расстоянием 10 метров до внутрихозяйственной дороги, ведущей к 20 семьям пастухов произошло смещение почвы земли, размером 60-70 метров в длину и 15-20 сантиметров в ширину. 17 февраля при проведении разъяснительных работ службами Гражданской защиты и обследовании местности села Остуруу участка Шоро, было отселено из опасного участка в безопасные места 3 семьи, остальные оставшиеся 7 семей будут отселены 18 февраля 2017 года. Привлечены специалисты Отдела защиты населения и территории Управления МЧС КР по Ошской области, начальник районного отдела МЧС КР и специалисты Департамента мониторинга , прогнозирования ЧС МЧС КР.

Ошская область, Ноокатский район. По предварительным данным, 16 февраля 2017 года в 09:15 часов в айыльном округе Исанова, на 88 км автодороге Ноокат-Кашка-Суу участка Кок-Кыя, сошла лавина, общий объём которого составил 1613 м3, автодорога была закрыта. Пострадавших нет.

16 февраля на место схода лавины прибыла районная комиссия ГЗ и провели работы по уточнению и обследованию участка. Для проведения мероприятий по очистки автодороги было, привлечено 1 погрузчик угольного предприятия Бел-Алма, администрацией села рассматривается вопрос о выделении ГСМ. Очистительные работы продолжаться 18 февраля 2017 года.

Кара-Кульджинский район. Айыльный округ Кызыл-Жар. 17 февраля 2017 года около 12:00 на внутрихозяйственную автодорогу идущую в село Терек сошли 3 снежных лавин в трех местах автодороги общий объем которого составил 5000 м3 в результате чегоавтодорога была закрыта. Пострадавших нет.

Чон-Алайский район. В результате сильного снегопада в ночь с 3 на 4 февраля 2017 года в айылных округах Кашка-Суу, Чон-Алай и Жекенди толщина снежного покрова достигла примерно 70-80 см, в результате чего, в 16 селах всего 124 км. внутрихозяйственной автодороги были закрыты. Привлеченные силы и средства: с ЮЦРЧС МЧС КР 1 ед. бульдозер. На 17 февраля было, очищено 98,4 км внутрихозяйственной автодороги.

Очистительные работы продолжатся 18 февраля.