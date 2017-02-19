Генсек ООН: У Кыргызстана очень теплый и толерантный народ

Автор: Админ . 19.02.2017 10:53

«У Кыргызстана очень теплый и толерантный народ», — сказал генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш на встрече с президентом Алмазбеком Атамбаевым в Мюнхене.

Как сказал министр иностранных дел Эрлан Абдылдаев в комментарии АКИpress, встреча с генсеком ООН прошла в теплой атмосфере. «Он сказал, что был в Кыргызстане 3-4 раза, очень хорошо знает Кыргызстан. Был и в 2005 году, и в 2010 году. Он высоко оценил Кыргызстан, сказал, что страна развивается», — рассказал министр.

Генсек ООН пообещал приехать в Кыргызстан, но не сказал о точных сроках. «Он сказал, что в повестке дня у него столько вопросов, он только заступил с 1 января. Он сказал: «У меня столько проблемных стран, которые нужно посетить в первую очередь. Для Кыргызстана проблемой является то, что Кыргызстан — не проблемная страна, но я обязательно приеду», — сообщил Э.Абдылдаев.

В целом глава МИД положительно оценил итоги визитов президента Алмазбека Атамбаева в Германию и Бельгию.

Оставить комментарий

РЕКОМЕНДАЦИИ К РАЗМЕЩЕНИЮ КОММЕНТАРИЕВ:
1) Не употребляйте ненормативную лексику.
2) Не оскорбляйте автора статьи или авторов комментариев.
3) Не размещайте в поле комментария статьи других авторов или ссылки на них.
4) Комментируя статью, не отклоняйтесь от ее тематики, не вступайте в перепалку с собеседниками.
5) Не размещайте в комментариях рекламную информацию.
6) Не допускайте в комментариях разжигания межнациональной розни.
ПРИМЕЧАНИЯ:
- Авторы публикаций не вступают в переписку с комментаторами и не обсуждают собственные с материалы.
- Редакция не несет ответственности за содержание комментариев.

АДМИНИСТРАЦИЯ САЙТА ПРЕДУПРЕЖДАЕТ – категорически запрещено обсуждать в форуме политику редакции или действия модератора, а так же распространять личные сведения о сотрудниках редакции и владельцах сайта.

CAPTCHA изображение
*

«
»
  • Белый Парус
  • место для вашей рекламы

  • БИЗНЕС ПРЕСС

    • АСТРОЛОГИЧЕСКИЙ ПРОГНОЗ

      horo_1На эту неделю с 20 по 26 февраля. Какие события наиболее вероятны в ближайшие дни? К чему вам стоит подготовиться? Чего избегать, к чему стремиться? Ответы на эти вопросы вы найдете в Еженедельном общем гороскопе. Подробнее

  • место для вашей рекламы
  • место для вашей рекламы
  • место для вашей рекламы

  • КУРСЫ ВАЛЮТ НБКР

    ВалютаКурс НБКР
    Доллар США69.1054
    Евро73.5834
    Российский рубль1.1990
    Казахский тенге0.2167

     

     