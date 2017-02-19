В Москве уроженец Узгена изнасиловал и снял на камеру 50-летнюю соотечественницу Автор: АКИpress . 19.02.2017 10:52 Turmush - В Москве уроженец Узгена связал руки и ноги 50-летней соотечественнице, после чего насиловал и снимал на камеру. Об этом сообщили в представительстве МВД КР в городе Москва. Как сообщается, 10 февраля текущего года с заявлением в милицию обратилась 50-летняя гражданка Кыргызстана С.З.К. Она сообщила, что 9 февраля примерно в 12:00 к ней в квартиру пришел мужчина по имени Кеша. Применив физическую силу, связав женщине ноги и руки, он изнасиловал ее. Кроме того, женщина получила перелом ребер. Все происходящее подозреваемый снял на камеру мобильного телефона. Совершив преступление, мужчина скрылся в неизвестном направлении. Заявление по факту изнасилования было зарегистрировано в Ивановском отделении полиции города Москвы. Управление следственного комитета РФ по городу Москва возбудило уголовное дело по ст. 131 Уголовного кодекса РФ («изнасилование»). Сотрудники полиции задержали подозреваемого 12 февраля. Им оказался гражданин Кыргызстана, уроженец села Мырза-Аке Узгенского района Ошской области К.К., 1979 года рождения. Во время следственных мероприятий он признался в совершении данного преступления. Он водворен под стражу. Состояние 50-летней женщины оценивается как удовлетворительное. В представительстве МВД КР в Москве также сообщили, что содействие в раскрытии преступления оказал гражданин Кыргызстана Руслан Эшимов. Оставить комментарий РЕКОМЕНДАЦИИ К РАЗМЕЩЕНИЮ КОММЕНТАРИЕВ:

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