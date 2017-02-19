Автор: По материалам СМИ. 19.02.2017 10:47

Это связано с ростом цен на нефть и предложениями правительства по бюджету.

Международное рейтинговое агентство Moody’s улучшило прогноз по суверенному рейтингу России с негативного до стабильного, подтвердив рейтинг на спекулятивном уровне «Ва1».

Агентство также улучшило прогноз по рейтингу государственных облигаций РФ до стабильного с негативного. Рейтинги были подтверждены на уровне «Ba1», а краткосрочный рейтинг — на уровне «Not Prime».

Основными причинами для изменения прогноза агентство называет принятие правительством среднесрочной стратегии по фискальной консолидации, которая, как ожидается, снизит зависимость правительства от доходов от продажи нефти и газа. Агентство также отмечает, что сейчас российская экономика восстанавливается после спада.

- Moody’s считает, что негативные риски уменьшились до уровня, соответствующего стабильному прогнозу, — говорится в сообщении. — Стабилизация прогноза по рейтингам частично отражает внешние события, и, в частности, рост цен на нефть до уровня, соответствующего предположениям правительства по бюджету.

Отмечается, что рейтинги России могут быть повышены, если правительство будет проводить реформы, которые будут повышать потенциал роста экономики. Понижение рейтингов возможно при ухудшении показателей кредитоспособности страны до такой степени, что ее способность справляться с негативными шоками уменьшится. Слабая ситуация в банковской системе будет способствовать также понижению рейтингов, поскольку правительство нуждается в стабильном источнике внутреннего финансирования в целях финансирования своих бюджетных дефицитов.

Ранее глава Минэкономразвития Максим Орешкин спрогнозировал рост российской экономики на 2% к концу текущего года.