По тревоге в воздух поднялись для перехвата два истребителя F-15.

Чрезвычайная ситуация сложилась возле резиденции президента США Дональда Трампа. Над местом обитания американского лидера внезапно появился неизвестный самолет, не отвечавший на вызовы диспетчеров. На перехват были высланы два истребителя F-15.

Самолет появился примерно в 19.00 по местному времени 17 февраля.

Перехватчики поднялись в воздух с авиабазы в городе Хомстед и проследовали на сверхзвуковой скорости к резиденции Трампа. По информации от командования воздушно-космической обороны Северной Америки (NORAD), пилоты сумели связаться с летчиком.