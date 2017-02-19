К резиденции Дональда Трампа опасно приблизился неопознанный самолет
Автор: По материалам СМИ. 19.02.2017 10:46
По тревоге в воздух поднялись для перехвата два истребителя F-15.
Чрезвычайная ситуация сложилась возле резиденции президента США Дональда Трампа. Над местом обитания американского лидера внезапно появился неизвестный самолет, не отвечавший на вызовы диспетчеров. На перехват были высланы два истребителя F-15.
Самолет появился примерно в 19.00 по местному времени 17 февраля.
Перехватчики поднялись в воздух с авиабазы в городе Хомстед и проследовали на сверхзвуковой скорости к резиденции Трампа. По информации от командования воздушно-космической обороны Северной Америки (NORAD), пилоты сумели связаться с летчиком.
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