Автор: По материалам СМИ. 19.02.2017 10:45

Тактаров выразил надежду, что судьба пошлет ему другую работу.

Знаменитый актер и чемпион многих мировых спортивных турниров и соревнований по смешанным единоборствам Олег Тактаров отказался от предложения сниматься в очередном голливудском блокбастере. Причиной, по словам артиста, стал избитый сценарий будущего фильма, замешанный на антироссийской теме.

- Сепаратист Роман с дружками, русскими, конечно, уничтожил мирную украинскую деревню, а потом сбил американский военный самолет, всех убил. Остался один и думает, как всех замочить. Что-то подобное я уже видел.

Тактаров выразил надежду, что судьба пошлет ему другую работу, чтоб как-то помочь своим детям-студентам.

- Играть это… Лучше голодать, — высказал свое мнение актер.