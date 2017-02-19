Олег Тактаров отказался от роли кровавого сепаратиста в голливудском блокбастере

Автор: По материалам СМИ. 19.02.2017 10:45

Тактаров выразил надежду, что судьба пошлет ему другую работу.

Знаменитый актер и чемпион многих мировых спортивных турниров и соревнований по смешанным единоборствам Олег Тактаров отказался от предложения сниматься в очередном голливудском блокбастере. Причиной, по словам артиста, стал избитый сценарий будущего фильма, замешанный на антироссийской теме.

- Сепаратист Роман с дружками, русскими, конечно, уничтожил мирную украинскую деревню, а потом сбил американский военный самолет, всех убил. Остался один и думает, как всех замочить. Что-то подобное я уже видел.

Тактаров выразил надежду, что судьба пошлет ему другую работу, чтоб как-то помочь своим детям-студентам.

- Играть это… Лучше голодать, — высказал свое мнение актер.

 

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