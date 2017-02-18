Меркель признала, что Европейский союз не смог справиться с наплывом мигрантов

Автор: По материалам СМИ. 18.02.2017 16:01

Канцлер Германии Ангела Меркель рассказала, почему на юго-востоке Украины не прекращаются военные действия. Об этом она заявила на Мюнхенской конференции.

По ее словам, Европейский союз должен добиться прекращения огня в Украине. «К сожалению, не все Минские договоренности исполнены. После начала военных действий на Украине НАТО сыграло важную роль. Почему не прекращаются военные действия? Потому что принцип территориальной целостности нарушен. Мы должны действовать решительно, но при этом сохранить европейский порядок», — сказала Ангела Меркель.

«За 25 лет Германия не смогла установить отношения с Россией. Я буду неустанно над этим работать. Но позиция по борьбе с терроризмом у нас одинакова», — заявила канцлер.

Она признала, что Европейский союз не смог справиться с наплывом мигрантов.

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