В единственной в Кыргызстане музыкальной школе-интернате нет фагота

Автор: Админ . 18.02.2017 16:00

В единственной в Кыргызстане музыкальной школе-интернате для одаренных детей нет фагота. Ученики не могут обучаться игре на этом духовом инструменте. Фагот решили купить неравнодушные кыргызстанцы.

Ololo art studio совместно с фондом Prima 24 февраля организуют концерт фортепианного дуэта из Франции. Он пройдет в Большом зале Кыргызской национальной филармонии имени Т. Сатылганова.

Все вырученные средства пойдут на приобретение фагота — для музыкальной школы-интерната имени М. Абдраева, где обучается более 450 детей.

«Поддержка и помощь школе — важный шаг для сохранения будущих национальных и государственных оркестров, музыкальных коллективов в КР. Инициатива принадлежит кыргызстанке, пианистке Каныкей Медетбековой и ее супругу, тоже пианисту, Мануэлю Швейзеру, которые являются профессорами Лионской консерватории во Франции», — рассказали в фонде Prima.

Музыканты дадут концерт безвозмездно. В концерте примут участие солисты оперы и балета Кыргызстана.

 

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