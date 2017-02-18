Алмазбек Атамбаев наградил орденом Ангелу Меркель
Автор: Админ . 18.02.2017 15:58
Президент Кыргызстана Алмазбек Атамбаев наградил канцлера Германии Ангелу Меркель орденом Курманжан датки. Церемония состоялась сегодня в ходе двусторонней встречи.
Орден вручен за вклад в развитие дипломатических отношений между Кыргызстаном и Германией.
Кроме того, президент КР вручил ей альбом с фотографиями последнего визита Ангелы Меркель в Кыргызстан.
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