Президент КР о конфликте на Украине: Надо быть особо внимательным к межэтническим отношениям

Автор: По материалам СМИ. 18.02.2017 12:14

Касаясь украинской темы в интервью Euronews, Алмазбек Атамбаев рассказал, что в июне 2010 года в Кыргызстане после революции тоже был такой конфликт. Глава государства считает, что межэтническое столкновение организовали «определенные спецслужбы». 

«У нас тоже были захваты районных и областных администраций. Я был премьером, потом президентом в этот период. Но я никогда не звонил в Москву или Вашингтон. Я сам ехал в эти места. И когда мне предлагали перекрыть какой-то район, отключить там электричество, не выплачивать пенсии, я говорил, что тогда эти люди точно скажут, что мы как бы не в одной стране», — отметил глава государства.

Алмазбек Атамбаев заявил, что поддержал революцию на Украине. И напомнил, что сразу послал поздравления, но при этом посоветовал быть особо внимательным к межэтническим отношениям.

Комментарии (5) на “Президент КР о конфликте на Украине: Надо быть особо внимательным к межэтническим отношениям”

  1. Бывший:
    18.02.2017 в 14:56

    Не послушались Атамбаева ,теперь проблемы .А послушались,процветали бы ,как сейчас Кыргызстан .

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  2. и:
    18.02.2017 в 14:59

    Я сам ехал в эти места… ну ну

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  3. Аноним:
    18.02.2017 в 15:53

    Кто бы говорил,.Как он это сказал, без угрызения совести?

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  4. Моро:
    18.02.2017 в 15:59

    Вспомни что ты сам натворил 2010том,всё когда-нубудь станет явным

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  5. Фрунзенец:
    18.02.2017 в 17:10

    Лицемерие в словах аж противно, когда говорил, забыл что бог все видит и слышит

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