Президент КР о конфликте на Украине: Надо быть особо внимательным к межэтническим отношениям
Автор: По материалам СМИ. 18.02.2017 12:14
Касаясь украинской темы в интервью Euronews, Алмазбек Атамбаев рассказал, что в июне 2010 года в Кыргызстане после революции тоже был такой конфликт. Глава государства считает, что межэтническое столкновение организовали «определенные спецслужбы».
«У нас тоже были захваты районных и областных администраций. Я был премьером, потом президентом в этот период. Но я никогда не звонил в Москву или Вашингтон. Я сам ехал в эти места. И когда мне предлагали перекрыть какой-то район, отключить там электричество, не выплачивать пенсии, я говорил, что тогда эти люди точно скажут, что мы как бы не в одной стране», — отметил глава государства.
Алмазбек Атамбаев заявил, что поддержал революцию на Украине. И напомнил, что сразу послал поздравления, но при этом посоветовал быть особо внимательным к межэтническим отношениям.
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Не послушались Атамбаева ,теперь проблемы .А послушались,процветали бы ,как сейчас Кыргызстан .
Я сам ехал в эти места… ну ну
Кто бы говорил,.Как он это сказал, без угрызения совести?
Вспомни что ты сам натворил 2010том,всё когда-нубудь станет явным
Лицемерие в словах аж противно, когда говорил, забыл что бог все видит и слышит