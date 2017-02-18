Президент КР о конфликте на Украине: Надо быть особо внимательным к межэтническим отношениям Автор: По материалам СМИ. 18.02.2017 12:14 Касаясь украинской темы в интервью Euronews, Алмазбек Атамбаев рассказал, что в июне 2010 года в Кыргызстане после революции тоже был такой конфликт. Глава государства считает, что межэтническое столкновение организовали «определенные спецслужбы». «У нас тоже были захваты районных и областных администраций. Я был премьером, потом президентом в этот период. Но я никогда не звонил в Москву или Вашингтон. Я сам ехал в эти места. И когда мне предлагали перекрыть какой-то район, отключить там электричество, не выплачивать пенсии, я говорил, что тогда эти люди точно скажут, что мы как бы не в одной стране», — отметил глава государства. Алмазбек Атамбаев заявил, что поддержал революцию на Украине. И напомнил, что сразу послал поздравления, но при этом посоветовал быть особо внимательным к межэтническим отношениям. Оставить комментарий РЕКОМЕНДАЦИИ К РАЗМЕЩЕНИЮ КОММЕНТАРИЕВ:

1) Не употребляйте ненормативную лексику.

2) Не оскорбляйте автора статьи или авторов комментариев.

3) Не размещайте в поле комментария статьи других авторов или ссылки на них.

4) Комментируя статью, не отклоняйтесь от ее тематики, не вступайте в перепалку с собеседниками.

5) Не размещайте в комментариях рекламную информацию.

6) Не допускайте в комментариях разжигания межнациональной розни.

ПРИМЕЧАНИЯ:

- Авторы публикаций не вступают в переписку с комментаторами и не обсуждают собственные с материалы.

- Редакция не несет ответственности за содержание комментариев.



АДМИНИСТРАЦИЯ САЙТА ПРЕДУПРЕЖДАЕТ – категорически запрещено обсуждать в форуме политику редакции или действия модератора, а так же распространять личные сведения о сотрудниках редакции и владельцах сайта.

Предыдущая статья Следующая статья »





БИЗНЕС ПРЕСС АСТРОЛОГИЧЕСКИЙ ПРОГНОЗ На эту неделю с 13 по 19 февраля. Какие события наиболее вероятны в ближайшие дни? К чему вам стоит подготовиться? Чего избегать, к чему стремиться? Ответы на эти вопросы вы найдете в Еженедельном общем гороскопе. Подробнее







КУРСЫ ВАЛЮТ НБКР Валюта Курс НБКР Доллар США 69.4436 Евро 73.8880 Российский рубль 1.1801 Казахский тенге 0.2145