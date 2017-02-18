Автор: По материалам СМИ. 18.02.2017 12:12

Отвечая на вопрос Euronews, глава Кыргызстана посчитал политизированной оценку Transparency International о высоком уровне коррупции в стране. Он отметил, что доходная часть бюджета республики за последние 5 лет увеличилась в 3 раза. Президент уверен, что только благодаря борьбе с коррупцией страна может решать экономические проблемы. Ведь в Кыргызстане не построены новые крупные предприятия, нет нефти или газа.

За последние пять лет мы смогли увеличить среднюю зарплату учителям в 4 раза, а врачам — в 3 раза. Конечно, зарплаты невысокие. Но ведь деньги на это мы нашли только благодаря борьбе с коррупцией. Алмазбек Атамбаев

В качестве доказательства президент привел факт, что за последние пять лет возбуждены уголовные дела на семь тысяч должностных лиц. В том числе на более 550 руководителей госструктур.

«Только на таможне, когда я стал президентом, за первые три года мы увеличили сборы в три раза. И это тоже благодаря борьбе с коррупцией. Разве в той же Америке или других странах, которые критикуют, такое происходит? У нас нет неприкасаемых. У нас руководитель аппарата президента Атамбаева отсидел за то, что нарушил закон», — заявил глава государства.