Вся эта история с Аскаровым политизирована», — Алмазбек Атамбаев Автор: По материалам СМИ. 18.02.2017 12:10 Журналист Euronews спросила у Алмазбека Атамбаева, собирается ли Кыргызстан реагировать на критику приговора Азимжану Аскарову, законность которого ставится под сомнение. Алмазбек Атамбаев ответил, что надо находиться не в Брюсселе или Нью-Йорке, чтобы подвергнуть сомнению законность приговора. Он заметил, что для этого надо было поучаствовать в процессе. Тем более власти страны приглашали всех заинтересованных лиц из международных организаций. И большая часть заседаний шла в открытом режиме. Только допрос свидетелей был закрыт. «Я считаю, что суд любой страны надо уважать. Тем более, я думаю, наша страна заслуживает такого же уважения, как любая страна Евросоюза или США. Скажу честно: для меня тоже все эти годы дело Азимжана Аскарова было головной болью. Я сам был 15 с лишним лет в оппозиции, и я никогда не слышал о правозащитнике Аскарове, журналисте Аскарове. Вся эта история с Аскаровым вышла, когда мы попросили уйти военную базу США. Поэтому вопрос политизирован», — заключил Алмазбек Атамбаев. На вопрос, считает ли он приговор законным, президент Кыргызстана ответил: «Это приговор суда. Более того, сейчас Аскаров его обжалует, и будет рассмотрение еще и в Верховном суде. И все желающие, все, кто имеет какие-либо сомнения, могут приехать и на месте наблюдать за процессом». Оставить комментарий РЕКОМЕНДАЦИИ К РАЗМЕЩЕНИЮ КОММЕНТАРИЕВ:

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