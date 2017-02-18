Журналист Euronews спросила у Алмазбека Атамбаева, собирается ли Кыргызстан реагировать на критику приговора Азимжану Аскарову, законность которого ставится под сомнение.
Алмазбек Атамбаев ответил, что надо находиться не в Брюсселе или Нью-Йорке, чтобы подвергнуть сомнению законность приговора. Он заметил, что для этого надо было поучаствовать в процессе. Тем более власти страны приглашали всех заинтересованных лиц из международных организаций. И большая часть заседаний шла в открытом режиме. Только допрос свидетелей был закрыт.
На вопрос, считает ли он приговор законным, президент Кыргызстана ответил: «Это приговор суда. Более того, сейчас Аскаров его обжалует, и будет рассмотрение еще и в Верховном суде. И все желающие, все, кто имеет какие-либо сомнения, могут приехать и на месте наблюдать за процессом».
Верховный суд отменит приговоры двух предыдущих инстанций и полностью оправдает Аскарова А.. спектакль закончится happy end. Сценарий уже написан, остался последний акт, будут бурные авации, цветы и шампанское. На сцену выйдут артисты кланялся зрителям — Аскаров и судьи .