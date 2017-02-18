Автор: По материалам СМИ. 18.02.2017 11:57

Сообщество коренных жителей Северной Америки готово сотрудничать с

администрацией президента США Дональда Трампа, чтобы отменить ряд нормативных

актов, противоречащих принципу суверенности индейских племен, заявил РИА Новости

глава Национального конгресса американских индейцев Брайан Кладусби.

«В

последние 100-150 лет федеральное правительство вводило регулирование на землях

индейцев, которое отличается от законодательства за их пределами», — сказал

Кладусби.

По его словам, это приводило к тому, что в отдельных штатах

индейцы, желающие, в частности, заниматься добычей полезных ископаемых встречали

большее число бюрократических препятствий и несли более значительные финансовые

расходы, чем остальные граждане США.

Кладусби выразил надежду, что с

приходом к власти президента-республиканца, соратники которого в настоящее время

контролируют палату представителей и сенат конгресса, ситуация может наконец

измениться.

«Частью их консервативных ценностей является местное

самоуправление и отказ от регулирования. Поэтому мы с нетерпением ждем начала

сотрудничества с новой администрацией для решения этих вопросов», — отметил

собеседник агентства.

В США проживают 566 признанных на федеральном

уровне индейских племен, почти половина из которых — на Аляске, остальные — на

территории 33 штатов.