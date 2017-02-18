Индейцы требуют от Трампа суверенности

Автор: По материалам СМИ. 18.02.2017 11:57

Сообщество коренных жителей Северной Америки готово сотрудничать с
администрацией президента США Дональда Трампа, чтобы отменить ряд нормативных
актов, противоречащих принципу суверенности индейских племен, заявил РИА Новости
глава Национального конгресса американских индейцев Брайан Кладусби.

«В
последние 100-150 лет федеральное правительство вводило регулирование на землях
индейцев, которое отличается от законодательства за их пределами», — сказал
Кладусби.

По его словам, это приводило к тому, что в отдельных штатах
индейцы, желающие, в частности, заниматься добычей полезных ископаемых встречали
большее число бюрократических препятствий и несли более значительные финансовые
расходы, чем остальные граждане США.

Кладусби выразил надежду, что с
приходом к власти президента-республиканца, соратники которого в настоящее время
контролируют палату представителей и сенат конгресса, ситуация может наконец
измениться.

«Частью их консервативных ценностей является местное
самоуправление и отказ от регулирования. Поэтому мы с нетерпением ждем начала
сотрудничества с новой администрацией для решения этих вопросов», — отметил
собеседник агентства.

В США проживают 566 признанных на федеральном
уровне индейских племен, почти половина из которых — на Аляске, остальные — на
территории 33 штатов.

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